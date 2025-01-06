مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تعزز استقرار الأسر المواطنة

يحظى ملف إسكان المواطنين في إمارة دبي باهتمام خاص في أولويات القيادة الرشيدة، ونتيجة لذلك الحرص الكبير والمتابعة حققت الإمارة نقلة نوعية في ملف إسكان المواطنين، ونتيجة للمتابعة الحثيثة من قبل قادة دبي وحرصهم على رفاهية الأسرة جاءت القرارات والتوجيهات، التي كان من بينها اعتماد ميزانية إسكانية تاريخية بقيمة 65 مليار درهم تستهدف تنفيذ مشروعات للعشرين عاماً المقبلة، والتوجيه بمضاعفة عدد المستفيدين من برنامج الإسكان في دبي 4 أضعاف، ومضاعفة الأراضي المخصصة لإسكان المواطنين في دبي، لتصل إلى 1.7 مليار قدم مربعة، تكفي لسد احتياجات المواطنين خلال العشرين عاماً المقبلة.

وتعمل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بإطلاق العديد من المبادرات لضمان حصول المواطنين على مساكن بأعلى المواصفات، تراعي خصوصية الأسرة الإماراتية، وتحافظ على استقرارها، من خلال تسريع وتيرة الحصول على المسكن والقروض والمنح ببرنامج إسكان المواطنين، خاصة مبادرة «السداد المبكر» التي استفاد منها عدد كبير من المواطنين، التي يتم من خلالها إعفاء المقترض بنسبة مئوية من المبلغ المتبقي من القرض، في حالة قيامه بسداده قبل انقضاء المدة.

وأوضحت المؤسسة أنه يتم احتساب قيمة الخصم بناءً على عدد السنوات المتبقية من القرض، والقيمة المتبقية كذلك منه، وتصل قيمة الخصم المسموح بها في إطار هذه المبادرة إلى 300 ألف درهم، وذلك دون احتساب أي خصومات على متأخرات القرض غير المسددة، إضافة إلى ذلك أطلقت المؤسسة مبادرة «عوض»، وهي مكافأة مالية تُمنح للمستفيد الذي صدرت له موافقة قرض بناء، وقام بإنجاز المسكن دون الاستفادة من صرف القرض الممنوح له من المؤسسة، وتقوم المؤسسة بمنحها للمستفيد.

ولفتت المؤسسة إلى تطبيق أعلى معايير الاستدامة في المشاريع كافة من خلال الاستفادة من الطاقة المتجددة والحفاظ على استدامة عناصر المشاريع، وتعزيز معايير المباني الذكية لضمان تقديم أفضل خدمة لمواطني إمارة دبي، مؤكدة حرصها على أن توفر المساكن تجربة معيشية مستدامة، ضمن نموذج رائد يعزز من جودة الحياة، ويؤمن الاستقرار الأسري في بيئة اجتماعية نموذجية متكاملة، تضم الحدائق والمساحات الخضراء والمناطق الترفيهية، والمرافق والخدمات المتنوعة التي تحقق رفاهية الأسر.

كما أكدت المؤسسة أن توفير المسكن الملائم للمواطنين لتعزيز استقرار الأسر وضمان أمنها الاجتماعي يعكس الاهتمام الكبير بهم وبتعزيز سعادتهم، من خلال الخطط التنموية العمرانية والمشاريع الإسكانية التي تطلقها القيادة الرشيدة في إمارة دبي بميزانيات مليارية، ما يؤكد الأولوية التي يحظى بها ملف الإسكان عند القيادة لرفاهية الأسرة واستقرارها.

حزم إسكانية

وتؤكد حزم المشاريع الإسكانية التي تطلقها القيادة الحرص على توفير كل المقومات وسبل الرفاهية التي تحتاج إليها الأسرة في إمارة دبي، التي من بينها الحزمة الإسكانية التي أمر بها أمس لبناء أكثر من 3000 وحدة سكنية في دبي بقيمة 5.4 مليارات درهم، ومنح الأولوية في بعض مشاريعها للمشاركين في مبادرة «أعراس دبي»، وذلك دعماً لبرنامج «الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»، الذي أطلقته حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، في إطار حرص سموها على تعزيز الاستقرار الأسري.