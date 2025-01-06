468 طلب تصاريح للمخيمات الشتوية في دبي

استقبلت بلدية دبي 468 طلباً للحصول على تصاريح المخيمات الشتوية المؤقتة منذ إعلان فتح باب تلقي طلبات الحجز في أكتوبر الماضي حتى اليوم، وحددت البلدية موقع المخيمات الشتوية المؤقتة لهذا العام في منطقة العوير، وحرصت على توفير بيئة تخييم عائلية آمنة مناسبة لقضاء تجربة تخييم صحراوية متميزة والاستمتاع بالأجواء الشتوية في الإمارة، وذلك ضمن جهودها في تقديم خدمات متميزة لسعادة أفراد المجتمع ورفاهيتهم.

خدمات

واستعدت بلدية دبي لاستقبال رواد المخيمات الشتوية في منطقة العوير، وذلك في إطار حرصها على توفير بيئة آمنة ومريحة لجميع الزوار، حيث تم تجهيز وتهيئة الموقع بالكامل وتسويته وتنظيفه، ووضع اللوحات الإعلانية الإرشادية المؤدية إلى منطقة المخيمات.

كما تم تجهيز مكتب للإسعاف بالتنسيق مع إسعاف دبي، وذلك لتقديم الخدمات الطبية اللازمة خلال العطلات الرسمية وإجازات نهاية الأسبوع، إلى جانب تعبيد الطريق المؤدي إلى منطقة المخيمات بشكل كامل لضمان سهولة الوصول إليها وتجهيز منطقة مخصصة لمواقف السيارات عند مدخل المشروع، وتجهيز المصلى ومرافق الخدمات التابعة له.

وأشارت بلدية دبي إلى أنه تم التنسيق مع شركة اتصالات لتوفير برجي اتصالات مؤقتة لتقوية الإشارة وتوفير تغطية جيدة في المنطقة، وتخصيص منطقة للأنشطة التجارية لتلبية احتياجات الزوار، كما خصصت البلدية موقعاً للجهات الحكومية للاستفادة من المشروع ضمن (26 موقع تخييم).

وخصصت البلدية منطقة قريبة من الطريق العام وقريبة من المصلى ومنطقة الأنشطة التجارية تتيح الحصول على تصاريح لـــ 10 مخيمات وإعطاء الأولوية لحجزها لأصحاب الهمم وكبار المواطنين.

اشتراطات

وحول الاشتراطات والقواعد التي تم وضعها والواجب الالتزام بها من قبل المتعاملين أثناء استخدام موقع التخييم أشارت بلدية دبي إلى أن الغرض من المخيم هو الاستخدام الخاص الشتوي والمؤقت فقط لطالب التصريح ولا يحق له تأجيره أو استخدامه بواسطة الغير ولا يسمح باستخدامه لأية أنشطة تجارية، وفي حال استخدام سياج حول الموقع فيجب أن يكون من مواد مؤقتة ولا تحجب الرؤية. ويجب وضع اللوحة الرقمية للمخيم بمكان ظاهر على الواجهة الرئيسية (مدخل المخيم).

كما أكدت البلدية ضرورة الالتزام باشتراطات الدفاع المدني للوقاية والسلامة من الحريق بصورة دائمة مع توفير طفاية حريق بداخل المخيم، حيث يمنع استخدام الألعاب النارية ومثيلاتها داخل منطقة المخيمات، ولا يجوز استخدام الأضواء الكاشفة (الكشافات) ومكبرات الصوت واحترام خصوصية الغير وعدم إزعاج الآخرين، وتم تحديد الحد الأقصى لسرعة المركبات داخل منطقة المخيمات 20 كم/ساعة، ويمنع قيادة الدراجات الرملية داخل منطقة المخيمات.