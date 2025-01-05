الأسرة في قلب الرؤية الإماراتية.. برنامج شامل يعزز التماسك المجتمعي

يعتبر «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» من المبادرات الرائدة في الدولة، الذي يهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة وتماسكها، إيماناً بدور الأسرة المحوري في بناء مجتمع متماسك وسعيد، يأتي هذا البرنامج استجابة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز الاستقرار الأسري، وترسيخ مكانة الأسرة نواة رئيسية في بناء مجتمع متماسك وسعيد.

ويسهم البرنامج بشكل كبير في تعزيز الروابط الأسرية وتقوية أواصر المحبة والاحترام بين أفراد الأسرة، وذلك من خلال برامج التوعية والتدريب التي يقدمها، ومساهمته الأكيدة في حل المشكلات الأسرية، حيث يوفر خدمات الاستشارات الأسرية، التي تساعد في حل المشكلات الأسرية المختلفة، مما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسرة، بالإضافة إلى أن البرنامج يدعم المرأة الإماراتية وتمكينها من أداء دورها في الأسرة والمجتمع، وذلك من خلال برامج التوعية والتدريب، التي تركز على تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، كما يعمل البرنامج على حماية الأطفال من العنف والإهمال، وتوفير بيئة آمنة لهم للنمو والتطور.

وعلى صعيد متصل يسهم البرنامج في تعزيز القيم الأسرية الأصيلة، مثل التعاون والتسامح والاحترام، مما يسهم في بناء مجتمع متماسك، كما يقدم الدعم للأسر الجديدة، من خلال توفير الاستشارات والتدريب اللازمين لبناء أسرة سعيدة ومستقرة، حيث يوفر برامج تدريبية للأزواج الجدد حول الحياة الزوجية، وتربية الأطفال، وإدارة الشؤون المنزلية، كما يقدم البرنامج الدعم المالي للأسر المحتاجة، مما يساعدها على تلبية احتياجاتها الأساسية.

آثار إيجابية

ويسهم البرنامج في تقليل معدلات الطلاق، مما يحافظ على استقرار الأسر، وحماية الأطفال من آثار الطلاق. وكذا ارتفاع معدلات الزواج حيث يشجع البرنامج على الزواج، مما يسهم في زيادة عدد الأسر الإماراتية فضلاً عن تحسين مستوى المعيشة إذ يسهم البرنامج في تحسين مستوى المعيشة للأسر، مما يزيد من سعادتهم ورفاهيته، كما يسهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك، حيث تعتبر الأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع.

ويوفر البرنامج برامج تدريبية للأزواج الجدد حول الحياة الزوجية، وتربية الأطفال، وإدارة الشؤون المنزلية.

استثمار حقيقي

إن برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة هو استثمار حقيقي في مستقبل الأجيال القادمة، حيث يسهم في بناء أسر قوية ومتماسكة، مما ينعكس إيجاباً على المجتمع ككل، ويعتبر هذا البرنامج نموذجاً يحتذى به في المنطقة، والعالم في مجال دعم الأسرة، وتعزيز تماسكها واستقرارها، ولا شك في أن هذا البرنامج سيفتح الباب واسعاً نحو توسيع نطاق البرامج والخدمات، التي يقدمها البرنامج، لتشمل شرائح أوسع من المجتمع، كما سيسهم في تعزيز الشراكات المجتمعية عبر تعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمات الأهلية، لتقديم خدمات متكاملة للأسر. إن برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة هو شهادة على اهتمام القيادة الرشيدة بالأسرة، وحرصها على توفير كل ما من شأنه أن يسهم في سعادة واستقرار أفرادها.