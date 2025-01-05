حصة بوحميد لـ« البيان »: «أعراس دبي» مبادرة تعزز استقرار الأسر

أكدت معالي حصة بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن مبادرة «أعراس دبي» أسهمت في تشجيع المواطنين وزيادة إقبالهم على الزواج، مشيرة إلى أن هذه المبادرة التي جاءت ترجمة لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات من حرم سموه، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وضمن مبادرات أجندة دبي الاجتماعية 33 «الأسرة أساس الوطن»، تعتبر مبادرة شاملة ومتكاملة.

ووصفت الإقبال الملحوظ من قبل المواطنين على المشاركة في أعراس دبي بأنه فاق التوقعات، مما يعزز أهداف المبادرة الرامية إلى تشجيع الشباب على الزواج، وخفض تكاليفه، من خلال رعاية حفل الزفاف النسائي وتنظيمه في إحدى قاعات هيئة تنمية المجتمع.

أثر إيجابي

وأكدت بوحميد أهمية مبادرة أعراس دبي، وأثرها الإيجابي المتجسد في زيادة الإقبال على المشاركة في المبادرة من قبل الشباب الإماراتيين المقبلين على الزواج في سن مبكرة، بعد أن أزاحت المبادرة من على كاهلهم وكاهل أسرهم العبء المادي.

وقالت لـ«البيان»: إن «أعراس دبي» هي مبادرة نموذجية شاملة ومتكاملة، حيث تتحمل نفقات جميع التفاصيل الخاصة بإقامة العرس، إضافة إلى تقديم دورات تثقيفية للزوجين، تعزز من وعيهما الاجتماعي والمالي، بما يؤهلهما للمرحلة المقبلة من حياتهما بالشكل الأمثل، فضلاً عن التنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل حياة الأسرة.

وكانت هيئة تنمية المجتمع في دبي أطلقت في يناير عام 2024، وبتوجيهات من سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، برنامج «أعراس دبي»، والذي يتميز بتغطية تكاليف حفلة الزفاف الرئيسية، وتوفير قاعات الزفاف، ومجالس الأحياء بالمجان.

كما تضمنت مبادرة «أعراس دبي» تقديم الدعم المالي للمستفيدين منها، لتمكينهم ودعمهم خلال أيام الزواج الأولى، ويتم تخصيص الدعم المالي للزوج والزوجة، ويسهم هذا الدعم في تخفيف أعباء الزواج، وضمان الاستقرار المالي للمقبلين على الزواج. وقد اشتمل البرنامج على توسعة نطاق باقة الخصومات، التي يستفيد منها منتسبو «أعراس دبي»، لتشمل إصدار بطاقة إسعاد، لتوفر لهم خصومات عديدة، وواسعة النطاق في شتى القطاعات.

وحقق برنامج «أعراس دبي» العديد من الإنجازات، خلال عامه الأول، حيث بلغ عدد الأعراس، التي تم إنجازها من خلال البرنامج 344 عرساً حتى نهاية عام 2024، بنسبة 28.3 % من مجموع أعراس المواطنين المنجزة في دبي، كما أسهم البرنامج في زيادة عدد أعراس المواطنين بنسبة 10.1 % خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023.

بناء المجتمع

وقالت حصة بوحميد: يعكس «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» رؤية حكومة دبي، التي تضع الأسرة في صميم أولوياتها، وذلك انطلاقاً من إدراكها بالدور الأساسي للأسرة في بناء مجتمع متماسك ومستدام، وأهمية توفير دعم متكامل يعزز استقرار الأسرة الإماراتية، ويمكنها من مواجهة التحديات بثقة، لتحقيق تنمية مجتمعية مستدامة وشاملة.

وأشارت إلى أن المبادرات النوعية للبرنامج ستسهم في تمكين الأسر الناشئة، وتعزيز استقرارها على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، سواء من حيث تقديم الدعم اللازم لتأسيس الأسر، أو تيسير الظروف المعيشية، وتطوير المهارات الحياتية، بما يضمن انطلاقها على أسس قوية ومستدامة.

وأوضحت أن تفعيل البرنامج من خلال حزمة التسهيلات والدعم، الذي تم الإعلان عنه يجسد التزام القيادة الرشيدة بإيجاد بيئة داعمة، تمكن أفراد المجتمع من تحقيق التوازن بين حياتهم المهنية والشخصية، مع تقديم حلول عملية، تلبي احتياجات الأسرة الحديثة. وأضافت أن هذا التوجه جزء من رؤية متكاملة تسعى إلى تعزيز جودة الحياة، وضمان رفاهية الإنسان في إمارة دبي.

وقالت مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي: «يمثل برنامج «الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» نموذجاً رائداً للاستثمار في الإنسان، حيث يجمع بين الدعم المباشر والتطوير المستدام، وستشمل المراحل المستقبلية للبرنامج قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، ما يؤكد أن تمكين الأسرة هو الطريق نحو بناء مجتمع أكثر استقراراً وتماسكاً في تحقيق تطلعات دبي المستقبلية».