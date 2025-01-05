إعداد اللوائح التنفيذية لبرنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة

أكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن الدائرة ستعمل على إعداد اللوائح التنفيذية اللازمة لتفعيل مبادرات برنامج «الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» في أقرب وقت ممكن، بما يضمن تحقيق أهدافها وتقديم الدعم المطلوب للمواطنين، وذلك حرصاً من دائرة الموارد البشرية على الالتزام الكامل بتقديم كافة السبل والإمكانات اللازمة لدعم هذه التوجهات، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لتحقيق الهدف الأسمى من برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة.

وقال إن برنامج «الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» الذي أطلقته حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لدعم تأسيس ونمو الأسر في دبي، يعكس الرؤية الاستشرافية لسموها التي تضع رفاهية وسعادة المجتمع وتعزيز جودة الحياة أولوية تُبنى عليها كافة التوجهات والمبادرات لتحسين الحياة الاجتماعية في إمارة دبي.

وأشار إلى أن مبادرتي سموها في منح إجازة زواج مدفوعة الأجر للمواطنين العاملين في حكومة دبي لمدة عشرة أيام، وإتاحة خيار العمل عن بعد للأمهات العاملات لمدة عام كامل بعد انتهاء إجازة الوضع تجسد إيمان سموها بأهمية تكامل أدوار الموظفين باعتبارهم عنصراً أساسياً في العملية الإنتاجية، وجزءاً لا يتجزأ من النسيج الأسري الذي يمثّل أساس بناء المجتمع.