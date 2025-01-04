لطيفة بنت محمد: محمد بن راشد قائد استثنائي جعل من دبي أيقونةً بين مدن العالم

أكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد حكم إمارة دبي تعد مناسبة نجدد فيها امتناننا لقائدٍ استثنائي ورؤية لا تعرف المستحيل جعلت من دبي أيقونةً بين مدن العالم الأكثر تطوراً وازدهاراً.

وأكدت سموها أن إمارة دبي خلال الـ19 عاماً في عهد سموه تسير من تطور لآخر ومن نجاح لأكبر.

ودونت سموها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقاليد حكم إمارة دبي... مناسبة نجدد فيها امتناننا لقائدٍ استثنائي ورؤية لا تعرف المستحيل جعلت من دبي أيقونةً بين مدن العالم الأكثر تطوراً وازدهاراً.. 19 عاماً وإمارة دبي في عهده من تطور لآخر ومن نجاح لأكبر".

وتحتفل دولة الإمارات، اليوم الرابع من يناير، بذكرى مرور 19 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقاليد الحكم في إمارة دبي.

وتعد هذه المناسبة علامة مضيئة في ماضي وحاضر ومستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحظى بخصوصية كبيرة لدى أبناء الوطن، لارتباطها بقائد استثنائي أذهل العالم بفكره الاستباقي وحجم إنجازاته المستدامة في شتى المجالات، إذ قدم سموه للعالم نموذجاً ملهماً ومدرسة متفردة في القيادة والريادة واستشراف المستقبل، ومنارة تستقي منها الأجيال مبادئ التميز وتحقيق المراكز الأولى في شتى المجالات، أساسها بناء الإنسان وصناعة القادة، وتحويل التحديات إلى فرص واعدة وإنجازات كبرى جعلت من دبي عنواناً عالمياً للازدهار والتنمية المستدامة، ونموذجاً رائداً للمدن الرقمية المتطورة التي تحرص على سعادة جميع المقيمين والزائرين.