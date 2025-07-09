5 مشاريع تطويرية تنفذها «طرق دبي» خلال يوليو الجاري

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تنفيذ 5 مشاريع تطويرية جديدة خلال شهر يوليو الجاري، ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز كفاءة شبكة الطرق وتحسين الانسيابية المرورية، والارتقاء بتجربة التنقل الذكي في الإمارة، بما يتماشى مع خطط دبي المستقبلية في مجال البنية التحتية والتنقل الحضري.

وبحسب الجدول الزمني، تنطلق الأعمال الميدانية في 13 يوليو الجاري، وتشمل تنفيذ تحسينات سطحية عند تقاطع شارع الوصل مع شارع أم الشيف، بما يسهم في تقليل الازدحام وتعزيز السلامة المرورية، إلى جانب إنشاء دوار جديد على شارع 410 في منطقة ند الحمر لتسهيل الحركة وتقليل زمن الرحلات داخل الأحياء السكنية.

وفي 20 يوليو، تبدأ الهيئة تنفيذ تحسينات مرورية عند مخرج المدينة الطبية، أحد المحاور الحيوية التي تشهد كثافة مرورية عالية نظراً لطبيعة المنطقة التي تضم عدداً من المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات، وتهدف التحسينات إلى تحسين حركة الدخول والخروج، وتخفيف الازدحام عند أوقات الذروة.

أما في 27 يوليو، فتبدأ الهيئة تنفيذ مشروعين متزامنين، الأول يشمل تطوير وتحسين شارع رأس الخور في المنطقة القريبة من تقاطع بوكدرة، وذلك في إطار رفع كفاءة الربط بين المناطق الصناعية.

بينما يتضمن المشروع الثاني إنشاء حركة التفاف إلى الخلف على شارع نواكشوط، لتسهيل حركة المركبات القادمة من الاتجاه المعاكس وتقليل الحاجة إلى استخدام الإشارات أو الالتفاتات البعيدة.

ويتزامن بدء الأعمال في المشاريع الـ5 الجديدة مع استمرار هيئة الطرق والمواصلات في تنفيذ حزمة واسعة من أعمال التحسينات والحلول المرورية في 40 موقعاً حيوياً موزعة على مختلف مناطق دبي.

ضمن برنامجها الصيفي لعام 2025، الذي انطلقت أعماله في يونيو الماضي ويستمر حتى سبتمبر، حيث يغطي البرنامج تنفيذ تحسينات مرورية في 22 شارعاً رئيساً ومنطقة استراتيجية، إلى جانب تطوير البنية التحتية في 9 مواقع مدرسية، كما يشمل البرنامج أعمال تطوير في أكثر من 5 مناطق تطويرية ناشئة.