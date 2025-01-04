نموذج في ترسيخ استقرار الأسرة وتماسك المجتمع

أولت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، اهتماماً بالغاً بالأسرة، واعتنت بها عناية كبيرة، نظراً لأهميتها ودورها المحوري في بناء الفرد والمجتمع والوطن، وجعلت ذلك على رأس أولوياتها وبرامجها، إيماناً منها بأن الأسرة هي نواة المجتمع وأساس استقراره وتقدمه، الأمر الذي يعمل على انطلاق أبناء الوطن بخطى واثقة في مختلف المجالات، وبالتالي تحقيق نجاحات متميزة في مختلف الميادين.

ركيزة أساسية

وتنطلق رؤية سموها في حماية هذه المؤسسة الصغيرة ورعاية أفرادها في مختلف المجالات من إيمانها بأن الأسرة المستقرة والمتماسكة هي الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متقدم ومزدهر.

وتجلت مظاهر اهتمام الدولة بالأسرة في مجالات عدة، حيث أطلقت المبادرات التي تكفل حماية الأسرة، وتعزيز التوازن بين الجنسين. وأطلقت مبادرات لتعزيز قيم التماسك الأسري وتقوية الروابط بين أفراد الأسرة، وحرصت على تقديم خدمات إرشادية واستشارات أسرية من خلال مراكز متخصصة، وتنظيم ورش عمل وبرامج توعية تهدف إلى تعليم الأسر كيفية التعامل مع التحديات الاجتماعية.

وحرصت سموها على تعزيز دور المرأة في الأسرة والمجتمع، من خلال تمكينها من المشاركة الفعالة في الحياة العامة مع الحفاظ على دورها كعنصر محوري داخل الأسرة، بما يضمن نشأة الأطفال في بيئة مستقرة وآمنة.

برامج تحفيزية

وشجعت المجتمع على تعزيز العلاقات الأسرية من خلال مبادرات مثل برنامج الزفاف الجماعي لتسهيل الزواج وتقليل تكاليفه، كما قدمت الدعم للأسر المنتجة عبر برامج تدريبية لتحفيزهم على الاكتفاء الذاتي، وشجعتهم على إطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تديرها الأسر.

وانعكس أثر هذه الجهود على المجتمع، من خلال ترسيخ الاستقرار الأسري وتقوية النسيج الاجتماعي، وتقليل نسب الطلاق والعنف الأسري من خلال التوعية والدعم القانوني، وتنشئة جيل متعلم ومستقر نفسياً واجتماعياً.

وتأتي مبادرة أعراس دبي ترجمة لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات من حرم سموه، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وضمن مبادرات أجندة دبي الاجتماعية 33 «الأسرة أساس الوطن»، والتي أطلقتها هيئة تنمية المجتمع في دبي، بهدف توفير الدعم للمقبلين على الزواج من المواطنين في دبي، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، بما يشجعهم على الزواج، ويسهم في تعزيز الاستقرار الأسري. ويعكس البرنامج حرص سموها على توفير حلول للتحديات التي تواجه المقبلين على الزواج وتقديم برامج ومبادرات تخفف من أعبائه، وتحفزهم على تحقيق تطلعاتهم في بناء أسر متماسكة، وذلك بهدف تعزيز التماسك والاستقرار الأسري.