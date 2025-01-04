إنجازات رائدة حظيت بتكريم محلي ودولي

جاء قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تخصيص ذكرى يوم توليه مقاليد الحكم في إمارة دبي لهذا العام، والذي يوافق الرابع من يناير، لتكريم قرينته سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم تأكيداً من سموه على قيم الوفاء والإخلاص، وتقديراً لدور سموها الإنساني المشهود في كافة المجالات.

وتعد سمو الشيخة هند، من أبرز الشخصيات النسائية في دولة الإمارات، وتزخر مسيرتها بالإنجازات على صعيد عطاءات سموها في مختلف مجالات العمل الخيري والإنساني، وكذلك في المجال المجتمعي والأسري ودعم كل ما من شأنه أن يحفظ استقرار الأسرة.

تكريمات

وحصلت سمو الشيخة هند آل مكتوم، نتيجة لدورها الكبير على العديد من الجوائز، والتكريمات المحلية، والإقليمية والدولية. وتشتمل الجوائز التي حصلت عليها سموها «جائزة السيدة العربية الأولى في دعم قضايا المرأة والعمل الإنساني لعام 2006»، والتي منحت لسموها تقديراً لدورها الكبير والإثرائي في دعم الحركة النسائية على أرض دولة الإمارات. كما حصدت سموها جائزة الشخصية الذهبية لجائزة «وطني الإمارات للعمل الإنساني عام 2013» تكريماً لمساهماتها المتميزة ومبادرات سموها لتعزيز العمل الإنساني على المستوى المحلي والعربي والدولي.

وفي عام 2014 فازت سمو الشيخة هند بجائزة «إنجاز العمر» ضمن جوائز المرأة العربية، فيما حصدت في عام 2016 جائزة «الشخصية القرآنية المتميزة» لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك للقرآن الكريم، تقديراً لما تبذله سموها من جهد لخدمة كتاب الله الكريم.

كما نالت سموها جائزة المرأة العربية للعمل الإنساني عام 2020، تكريماً لعطائها المستمر في مجالات العمل الخيري، وهو الأمر الذي أشار إليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، حين وصف سموها:«رفيقة دربي وسندي وظهري وهي من أرحم الناس وأكثرهم عطاءً وحباً».

وحصلت سمو الشيخة هند بنت مكتوم خلال العام الماضي على جائزة شخصية العام الإسلامية للدورة السابعة والعشرين لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وذلك اعترافاً بإنجازات سموها في خدمة الكتاب المبين.

وترعى سموها مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، كما تدعم مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم لطلبة المدارس في دبي، إضافة إلى إطلاق إذاعة دبي للقرآن الكريم، وطباعة وتوزيع مئات الآلاف من نسخ المصحف الشريف.

ويأتي تتويج سمو الشيخة هند بهذه الجوائز وغيرها تتويجاً لما قدمته على مدى مسيرة عطاء طويلة من مبادرات، ذات علاقة بالعمل الاجتماعي والخيري والإنساني.

وتتكفل سمو الشيخة هند انطلاقاً من حرصها على العمل الخيري بنفقات الحج لغير القادرين من داخل الدولة وخارجها، وتقدم دعماً سخياً لمشاريع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.