54.5 ألف زائر لحدائق وبرواز دبي

استقبلت حدائق وبرواز دبي في ليلة رأس السنة الجديدة 54 ألفاً و489 زائراً من مختلف الجنسيات، وقصدها الزائرون لممارسة الأنشطة الترفيهية المختلفة والاستمتاع بأجواء احتفالية مملوءة بالبهجة والمرح، ومشاهدة عرض الألعاب النارية في «برواز دبي».

وضمن خطة جاهزية بلدية دبي لتأمين فعاليات واحتفالات رأس السنة الميلادية للعام 2025 في إمارة دبي خصصت البلدية فريقاً لمتابعة وإدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية، وتأمين مناطق ومواقع إطلاق الألعاب النارية على مدار الساعة، وتم إنشاء مركز عمليات في برواز دبي لمتابعة عمل الفرق، كما أشرفت فرق متخصصة على تأمين شواطئ الإمارة بالتنسيق المباشر مع شرطة دبي، فضلاً عن تواجد خدمات الحراسة وطواقم الإنقاذ الشاطئي المؤهلة بكفاءة على مدار الساعة وخصوصاً على الشواطئ الليلية منها لتأمين أعلى مستويات السلامة للزوار.

خطة متكاملة

وحرصت بلدية دبي على تنفيذ خطة متكاملة وبرنامج عمل شمل عدة محاور: الصحة والسلامة وسلامة الغذاء، والرقابة على الحدائق العامة والمرافق الترفيهية، إلى جانب تأمين شواطئ الإمارة والقنوات المائية، وإدارة عمليات النفايات، وذلك تعزيزاً لجاذبية إمارة دبي وريادتها ومكانتها كمدينة عالمية متميزة في تنظيم أبرز الاحتفالات الضخمة في العالم، وبلغ عدد الكادر المؤهل الذي جهزته البلدية لهذه المناسبة 2,776 فرداً شمل 242 مشرفاً ومراقباً، و2,534 مهندس نظافة، وبلغ عدد المتطوعين أكثر من 255 متطوعاً للمساهمة المجتمعية، وتم تغطية أكثر من 366 موقعاً.

ونفذت بلدية دبي خطتها بالتنسيق المباشر مع الشركاء من الجهات الحكومية في لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي، كما خصصت البلدية الشواطئ العامة التابعة لها لتكون حصراً للعائلات خلال عطلة رأس السنة الميلادية 2025، وذلك يومي الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، والأربعاء 1 يناير 2025.