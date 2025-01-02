شرطة دبي تحقق نجاحاً باهراً في تأمين الاحتفالات

استندت الخطة الأمنية الشاملة لشرطة دبي لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية إلى أحدث التقنيات، وأفضل الممارسات العالمية، فقد تم نشر آلاف من رجال الأمن المدربين تدريباً عالياً في مختلف أنحاء الإمارة، بالإضافة إلى استخدام طائرات مسيرة متطورة، ومركبات بحرية لحماية المناطق الحيوية، كما تم تخصيص غرف عمليات تعمل على مدار الساعة لمراقبة الوضع الأمني، وتوجيه الفرق الميدانية.

ولعبت التكنولوجيا دوراً حاسماً في نجاح الخطة الأمنية، فقد تم استخدام أنظمة مراقبة متطورة، لرصد أي تحركات مشبوهة، بالإضافة إلى تطبيقات ذكية لتسهيل التواصل بين مختلف الفرق العاملة، كما أسهمت الطائرات المسيرة في تغطية مناطق واسعة، ورصد أي مخاطر محتملة.

ولم تقتصر جهود تأمين الاحتفالات على الأجهزة الأمنية فقط، بل شارك فيها أيضاً أفراد المجتمع من مختلف الجنسيات والأعمار، فقد قام المتطوعون بدور كبير في توجيه الحشود، وتقديم المساعدة للمحتاجين، مما أسهم في خلق أجواء إيجابية وودية.

وبفضل هذه الجهود المشتركة حققت شرطة دبي نجاحاً كبيراً في تأمين احتفالات رأس السنة، فقد سارت الأمور بسلاسة ويسر، ولم يتم تسجيل أي حوادث تذكر، وقد أثنى الجمهور على الكفاءة والاحترافية والتخطيط والتنفيذ وسرعة الاستجابة، التي تميزت بها قوات الأمن، معربين عن شكرهم وتقديرهم لجهودهم.

وتميزت شرطة دبي كعادتها في المناسبات والفعاليات الكبرى، خلال احتفالات رأس السنة الميلادية، من خلال خطة أمنية محكمة نفّذتها حرصاً على سلامة الجميع، حيث قدّم مركز أنظمة الطائرات المسيرة حماية متكاملة باستخدام أحدث التقنيات، بتشغيل طائرات متخصصة ومنظومة «الدرون بوكس» ذاتية التحكم، ما أسهم في تعزيز الاستجابة السريعة لأي طارئ، وبذلك ضمنت دبي أجواء آمنة وممتعة لسكانها وزوارها على حدّ سواء.

وشملت الملحمة الأمنية لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2025 انتشار فريق عمل من 8530 منتسباً من الضباط وضباط الصف والأفراد، مدعومين بـ 1145 دورية حديثة ومتنوعة الاختصاص. وفيما يتعلق بتأمين المسطحات المائية تم تشغيل 33 زورقاً بحرياً، إضافة إلى 9 طائرات مسيّرة، تغطي 36 موقعاً في مختلف أرجاء الإمارة.

ويعكس هذا المستوى المتقدم من التنظيم والأمان التزام دبي بتقديم تجربة استثنائية، تعكس ريادتها العالمية في مجالات الابتكار والتخطيط، وقد لقيت جهود شرطة دبي إشادة واسعة من الجمهور، الذي أعرب عن تقديره للجاهزية والسرعة في التعامل مع أي مستجدات، مما أسهم في خلق أجواء من الطمأنينة والبهجة طوال فعاليات الاحتفالات، حيث عبر عدد من المواطنين والمقيمين عن بالغ تقديرهم للدور الحيوي، الذي قامت به شرطة دبي في تأمين فعاليات احتفالات رأس السنة الميلادية، ما انعكس على راحة الزوار وسكان الإمارة على حد سواء.

وأبدى كثيرون إعجابهم بالتنظيم الدقيق والتنسيق المتكامل بين مختلف الوحدات الأمنية، مؤكدين أن الوجود الأمني أسهم في تعزيز شعورهم بالثقة والطمأنينة، وعلاوة على ذلك أشادوا بسرعة الاستجابة، وكفاءة الكوادر البشرية في التعامل مع أي طارئ، وهو ما جعل هذه الاحتفالات نموذجاً يحتذى في التفاني والحرفية العالية، كما عبر العديد منهم عن شعورهم بالفخر بانتمائهم إلى مدينة تحرص على سلامة أفرادها وزوارها.