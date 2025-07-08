«نسائية دبي» تستحدث «اليوم التراثي» ضمن «قيظ المهارات»

كشفت خولة المطروشي مديرة إدارة فعاليات أجيال المستقبل بجمعية النهضة النسائية بدبي لـ«البيان» عن استحداث الإدارة فعالية «اليوم التراثي» ضمن فعاليات برنامج قيظ المهارات الذي انطلق صباح أمس في مقر الجمعية الرئيس، في خطوة تعكس اهتمام «نسائية دبي» بترسيخ قيم الهوية الوطنية وتعزيز التلاحم المجتمعي.

وتوفير إطار عمل متكامل لحفظ التراث الوطني وفق صيغ عصرية مناسبة، لأجل منح فرصة للأجيال الجديدة للتعرف إلى التراث والتقاليد العريقة للدولة عبر العصور، بما يعمل على إثراء وجدانهم وترسيخ قيم الانتماء في نفوسهم.

وأوضحت أن استحداث هذه الفعالية يأتي من حرص الجمعية على تعزيز الهوية الوطنية في نفوس الفتيات كونها تمثل إحدى الركائز الأساسية لنمو المجتمع وازدهاره، وعاملاً جوهرياً في تحقيق الأهداف السامية للقيادة الرشيدة، التي تضع الإنسان في صميم استراتيجياتها التنموية.

وأكدت أن البرنامج السنوي «قيظ المهارات» ساعد الناشئة من فتيات الإمارات على تطوير مهاراتهن الابداعية والتفكير البناء لديهن وذلك من خلال ممارسة مجموعة من الأنشطة والفعاليات الفنية التي تم تصميمها لتحفيز إبداعاتهن وتعزيز مهارات التفكير وصقل شخصياتهن في بيئة آمنة حيث شملت ورش عمل فنية وجلسات لتنمية المهارات الأساسية بالإضافة إلى غرس مفاهيم مجتمعية هادفة.

وقالت إن «قيظ المهارات 2025»، الذي تنظمه جمعية النهضة النسائية بدبي متمثلة في إدارة فعاليات أجيال المستقبل، انطلقت أولى فعالياته اليوم، بهدف شغل أوقات فراغ الفتاة الإماراتية خلال فترة الإجازة الصيفية بأنشطة هادفة، تسهم في تطوير شخصيتها وتنمية مهاراتها.

وأوضحت خولة المطروشي مديرة إدارة فعاليات أجيال المستقبل بالجمعية أن البرنامج يتم تنظيمه بشكل سنوي منذ أكثر من ثلاثين عاماً، ويستقطب الفتيات من طالبات المدارس في المراحل الابتدائية والإعدادية، بغرض تعزيز القيم الوطنية والهوية الإماراتية لدى الفتاة الإماراتية، من خلال برامج ترسخ مفاهيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية، وتنمية المهارات الحياتية والقيادية، بما يؤهلهن للقيام بدور فاعل في مجتمعهن، واكتشاف وصقل المواهب في مختلف المجالات الفنية والثقافية والمهارية، وتمكين الفتاة من التعبير عن ذاتها بإبداع.