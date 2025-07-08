5 أنواع لخطوط التنقل عبر الحافلات في دبي

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها توفر شبكة متكاملة واسعة من حافلات النقل العام، تغطي مختلف مناطق الإمارة، وتتيح تنقل الركاب داخل دبي وإلى المدن المجاورة بكل سهولة ويسر.

وتضم الشبكة 5 أنواع رئيسة من خطوط التنقل عبر الحافلات وهي خطوط الحافلات العامة، وخطوط الحافلات السريعة، وخطوط الحافلات المغذية للمترو، وخطوط حافلات النقل بين المدن، وخطوط الحافلات الموسمية.

ويتكون أسطول حافلات الهيئة من قرابة 1390 حافلة تعمل على 187 خطاً، منها 110 خطوط للمناطق الحضرية والريفية، و64 خطاً لتغذية محطات المترو، و13 خطاً للنقل بين المدن، إلى جانب خطوط موسمية مخصصة لخدمة الفعاليات الكبرى كموقع القرية العالمية ومهرجان حتا.

وتغطي خدمة الحافلات نحو 88% من مناطق الإمارة، وتقوم يومياً بأكثر من 11 ألف رحلة تقطع خلالها قرابة 333 ألف كيلومتر يومياً، ويتميز أسطول الحافلات بدبي بمواصفات عالمية تتوافق مع المعايير الأوروبية «يورو 6»، للحد من الانبعاثات الكربونية.

ويشمل تجهيزات متقدمة تشمل مقاعد مريحة، ومداخل منخفضة لتسهيل حركة الركاب، ومواقع مهيّأة لخدمة أصحاب الهمم، ما يعزز جودة الخدمة ويشجع السكان على استخدام وسائل النقل الجماعي.

تصاميم نموذجية

ولضمان راحة الركاب أنشأت الهيئة محطات حديثة للحافلات بتصاميم نموذجية تجمع بين الكفاءة الهندسية والنظام العصري لخدمة وسائل النقل الجماعي، وتراعي تكامل المواصلات وتسهيل الوصول للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية وأصحاب الهمم، بما يسهم في تعزيز الترابط بين محطات النقل والمناطق المحيطة بها، وخاصة ضمن مفهوم الميل الأول والأخير.

مسارات

وإلى جانب ذلك تعمل الهيئة على تنفيذ مشروع المسارات الخاصة بالحافلات ومركبات الأجرة والذي يعد من أهم الممارسات العالمية وسياسات النقل الناجحة التي تساعد على تحفيز السكان على استخدام المواصلات العامة بدلاً من المركبات الخاصة.

ويهدف المشروع إلى تقليل زمن الرحلة وزيادة نسبة الالتزام بجداول مواعيد الحافلات، وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام المواصلات العامة، وتحسين معدل وصول مركبات الأجرة، وخفض التكاليف التشغيلية المباشرة وغير المباشرة.

وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، وتقليل نسبة الانبعاثات الملوثة للبيئة، وصولاً إلى تحقيق الغاية الاستراتيجية لتكامل دبي وتحسين جودة الحياة، وتحقيق السعادة لمستخدمي المواصلات العامة.