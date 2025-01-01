2025 دبي تبهر العالم باحتفالات رأس السنة الميلادية

أبهرت دبي العالم في احتفالات استثنائية، بمناسبة العام الجديد، مودعةً عام 2024 في استعراض لافت ومذهل، شاهده الملايين عبر العالم، وأضاء أكثر من 45 عرضاً للألعاب النارية سماء دبي في 36 موقعاً استراتيجياً على مدار ليلة رأس السنة الميلادية 2025، وشملت أشهر المواقع السياحية والفندقية والتجارية، مع الحرص على تلبية احتياجات جميع الزوار من مختلف الجنسيات.

ومن أبرز المواقع التي استضافت العروض برج خليفة، وبرواز دبي، ومدينة إكسبو، والقرية العالمية، وفندق جميرا بيتش «مجموعة جميرا» وحي دبي للتصميم وبلو ووتر «ذا بيتش جي بي آر» والسيف ودبي فيستيفال سيتي ودبي باركس آند ريزورت وحتا وشاطئ جيه 1 «لامير»، إلى جانب عروض طائرات «الدرون»، والحفلات الغنائية الخاصة لاستقبال العام الجديد.

جماهير غفيرة

وتوشح برج خليفة بحلّة احتفالية، خطفت أنظار العالم، كما تزينت سماء الإمارة بأجمل الألوان بمناسبة دخول العام الجديد، وتواجدت جماهير غفيرة من المقيمين والسياح الذين قدموا من كل أنحاء العالم إلى دبي برفقة عائلاتهم وأصدقائهم لقضاء أوقات سعيدة في ليلة رأس السنة في دبي.

كما قدمت القرية العالمية العديد من العروض الترفيهية والمباشرة، التي جالت جميع أرجائها، وتم تدشين 7 عروض رائعة لطائرات «الدرون»، تزامنت مع 7 إطلاقات للألعاب النارية المذهلة زينت سماء القرية، وخطفت الأنظار مع كل عد تنازلي احتفالاً برأس السنة الجديدة.

وكانت هذه الفعالية السعيدة أحدث إضافة إلى الاحتفالات المتميزة، التي أقيمت بالقرية العالمية في ليلة رأس السنة الميلادية، ما أتاح للضيوف الاستمتاع بهذه التجربة المتفردة.

إلى ذلك، وفرت لجنة تأمين الفعاليات، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي مواقع مخصصة لفئة العمال مزودة بشاشات مشاهدة ووجبات غذائية، بهدف تسهيل متابعتهم للألعاب النارية، بما يتيح للجميع الاستمتاع بالاحتفالات.

وفي مختلف مواقع الاحتفالات في دبي، التي تعد أكثر الأماكن في العالم جاذبية، حرصت الجماهير الغفيرة على التقاط الصور التذكارية لأنفسهم ولأسرهم، في احتفالات مبهرة جمعت العالم على أرض الإمارات، ولم تبقَ الصور والفيديوهات حبيسة الكاميرات أو الهواتف الذكية، بل انتشرت بسرعة البرق بين حسابات الجمهور من مختلف أنحاء العالم، لتتصدر دبي المشهد العالمي في احتفالات العام الجديد.

جاهزية تامة

وكانت لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي أعلنت جاهزية خطة تأمين الاحتفالات برأس السنة الميلادية 2025، من خلال الاستمرار في تطبيق آلية تأمين الاحتفالات، التي أثبتت نجاحها في تأمين الاحتفالات للعام 2024 والمتمثلة في تقسيم الإمارة إلى 4 قطاعات شمال ووسط وغرب، إلى جانب القطاع البحري، وذلك لتسهيل عملية التأمين وتوفير خدمات نوعية للجمهور، بالتعاون مع الشركاء، واستعداداتها المكثفة لتنظيم والإشراف على عروض الألعاب النارية المبهرة، التي أضاءت سماء دبي، والتي قدمت تجربة احتفالية آمنة وممتعة لجميع سكان وزوار دبي، مع ضمان أعلى معايير الأمن والسلامة في جميع المواقع، ما يترجم نجاح دبي في تتويج العام الجديد بأجواء ترفيهية وفعاليات عالمية، أتاحت لجميع الزوار الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية بأمان وراحة تامة.