مكتوم بن محمد: نبدأ 2025 بهمم عالية لتبقى الإمارات في صدارة الأمم

دعا سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، إلى أن نبدأ 2025 بهمم عالية وأحلام كبيرة، وإلى أن نعمل بإخلاص لتبقى الإمارات وشعبها في صدارة الأمم.

وتمنى سموه بمناسبة العام الجديد السلام والخير لشعوب العالم.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "نبدأ رحلة عامٍ جديد بالكثير من الرؤى والطموحات، والغايات، ونتمنى فيه السلام والخير لشعوب العالم".

وأضاف سموه: "في الإمارات تعلّمنا أن نرفع التحدّي كلّ عام ونجعله وقوداً لخطط المرحلة القادمة، لنبدأ 2025 بهمم عالية وأحلام كبرى ونعمل بإخلاص لتبقى إماراتنا الغالية في المركز الأول وشعبها في صدارة الأمم، وكلّ عام وأنتم بخير".