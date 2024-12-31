حمدان بن محمد: مستمرون في العمل بروح الفريق الواحد من أجل دبي

استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، جمعاً من الأعيان وكبار المسؤولين في مجلس زعبيل بدبي، حيث ناقش معهم ما حققته دبي من إنجازات في 2024، والتي شملت كافة القطاعات الحيوية.

كما تم خلال اللقاء بحث خطط ومشاريع مستقبلية ترسخ مكانة دبي كمركز عالمي متطور للريادة وللابتكار والتكنولوجيا.

وأكد سموه الاستمرار في العمل بروح الفريق الواحد من أجل دبي وأهلها.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "مع نهاية هذا العام، استقبلت جمعاً من الأعيان وكبار المسؤولين في مجلس زعبيل بدبي ناقشنا خلاله ما حققته دبي من إنجازات في 2024 والتي شملت كافة القطاعات الحيوية كما بحثنا خططنا ومشاريعنا المستقبلية لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي متطور للريادة وللابتكار والتكنولوجيا، ووجهة سياحية مفضّلة ومطاراً للعالم"

وأضاف سموه: "مستمرون بالعمل بروح الفريق الواحد من أجل دبي وأهلها وكلنا شركاء في هذا الهدف.. كل عام ودولتنا وشعبنا والمنطقة والعالم بخير وسلام".