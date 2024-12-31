عدد سكان دبي يتخطى حاجز 3.8 ملايين نسمة نهاية 2024

تضاعف أكثر من 94 مرة منذ 1960 لنهاية 2024

عدد سكان دبي يتخطى حاجز 3.8 ملايين نسمة

دبي- وائل نعيم

تجاوز عدد سكان إمارة دبي مع نهاية عام 2024 حاجز 3.8 ملايين نسمة وسجل أكثر من 3 ملايين و825 الفاً و200 نسمة بنسبة 4.6% تمثل ارتفاعاً بواقع أكثر من 170 ألف نسمة، مقارنة مع نهاية عام 2023، حيث بلغ عددهم حينها 3 ملايين و655 ألفاً و160 نسمة، وذلك بحسب بيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء.

وبلغ عدد سكان دبي في نهاية الربع الأول من العام الجاري، 3 ملايين و697 ألفاً و317 نسمة، ثم ارتفع في نهاية النصف الأول من 2024، ليبلغ 3 ملايين و739 ألفاً و635 نسمة. كما ارتفع عدد سكان الإمارة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2024، بنسبة تقدر بنحو 3.47 %، وبواقع أكثر من 127 ألف نسمة، حيث وصل إجمالي عددهم نهاية سبتمبر الماضي، إلى أكثر من 3 ملايين و782 ألف نسمة.

وتضاعف عدد سكان إمارة دبي منذ عام 1960 إلى نهاية 2024، أكثر من 94 مرة، إذ ارتفع عدد سكانها من 40 ألف نسمة في عام 1960 إلى نحو 3 ملايين و825 الفاً و200 نسمة في نهاية عام 2024.

ووفقاً للدراسات، من المتوقع أن يرتفع عدد السكان المقيمين في دبي من 3.3 مليون نسمة في 2020 إلى 5.8 ملايين نسمة في 2040، وسيرتفع عدد السكان خلال ساعات النهار من 4.5 ملايين نسمة في 2020 إلى 7.8 ملايين نسمة في 2040.

تنمية مستدامة

وتحرص دبي على رسم خريطة متكاملة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة في الإمارة، يكون محورها الإنسان وهدفها الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة، وتسهم في توفير خيارات متعددة للمواطنين والمقيمين والزوار، وتعد إمارة دبي اليوم، المدينة الأفضل للحياة للجميع، ووجهة عالمية لرواد أعمال والمستثمرين وأصحاب العقول والمواهب، وذلك نتاج الرؤية الحكيمة والاستثمار لسنوات في تطوير بنية تحتية رفيعة المستوى، تخدم جميع المقيمين والزائرين، ونهضت دبي بأداء قطاعاتها كافة، وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية، لتكون المدينة الأذكى والأسرع والأكثر تطوراً، من أجل خدمة كل من يقيم على أرضها أو يزورها، وباتت تستقطب الجميع من مختلف انحاء العالم من رحال اعمال واستثمارات ومواهب وشركات عالمية نتيجة نهج قيادتها الحكيمة في التخطيط الاستباقي ، والمرونة في مواكبة المتغيرات واستشراف المستقبل، وتعزيز مكانتها مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.

منهجية مدروسة

وتتبنى حكومة دبي منهجية مدروسة للتطوير واستشراف المستقبل، ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرص سموه على مستقبل الإمارة من خلال منظور شامل ومتكامل، يتصدر أولويته رخاء وسعادة المواطنين والمقيمين في الإمارة وزوارها. وبهدف تحقيق تطلعات المدينة المستقبلية حرص دبي على الاهتمام بتطوير البنية التحتية لضمان التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعكس مشاريع البنية التحتية في إمارة دبي هذا التوجه نحو ريادة المدينة، حيث تدعم هذه المشاريع التي يتم تنفيذها توجهات التنمية الشاملة، وتعزز البيئة الاقتصادية.