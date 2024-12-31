الذكاء الاصطناعي يختار دبي كأفضل وجهة للاحتفال بالعام الجديد

اختار الذكاء الاصطناعي دبي كأفضل وجهة للاحتفال بالعام الجديد 2025، لأنها توفر مجموعة متنوعة من التجارب والفعاليات الترفيهية الرائعة ،متفوقة على مدن عريقة، مثل باريس ونيويورك، وبرلين.

وجاء اختيار الذكاء الاصطناعي لأفضل 10 أماكن للاحتفال بالعام الجديد كالتالي:

1-دبي- الإمارات العربية المتحدة:

حلت دبي في المرتبة الأولى أفضل وجهة لاحتفالات العام الجديد بحسب الذكاء الاصطناعي لأن دبي تبهر العالم بعروض الألعاب النارية المذهلة حول برج خليفة، أطول برج في العالم، وبرواز دبي، مدينة إكسبو، القرية العالمية، فندق جميرا بيتش «مجموعة جميرا»، حي دبي للتصميم، بلو ووتر «ذا بيتش جي بي آر»، دبي فيستيفال سيتي، دبي باركس آند ريزورتوتُستخدم أحدث التقنيات في العروض الضوئية والمائية وغيرها من الأماكن، مما يجعلها تجربة لا تُنسى حيث يتابعها الملايين حول العالم، ويأتي إليها المحتفلون من أرجاء المعمورة ليشاهدوا احتفالات استثنائية بالعام الجديد.

2- نيويورك، الولايات المتحدة:

يشتهر احتفال تايمز سكوير بإسقاط كرة الكريستال العملاقة في اللحظات الأخيرة من العام، ويجذب هذا الحدث ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم، ويُعتبر من أبرز تقاليد رأس السنة.

3-سيدني، أستراليا:

تُقدم سيدني عرضًا مذهلاً للألعاب النارية فوق جسر ميناء سيدني وأوبرا سيدني، بفضل موقعها الجغرافي، تكون سيدني من أولى المدن الكبرى التي تحتفل بالعام الجديد.

4-ريو دي جانيرو، البرازيل:

تستقطب شواطئ كوباكابانا ملايين المحتفلين الذين يرتدون الملابس البيضاء ويرمون الزهور في البحر كجزء من تقاليد الاحتفال، وتُعرف ريو بأجوائها الحيوية والمفعمة بالمرح.

5-إدنبرة، اسكتلندا:

تستضيف مدينة إدنبرة مهرجان "Hogmanay" الذي يُعد من أقدم وأكبر الاحتفالات في أوروبا. يتميز المهرجان بالعروض الموسيقية ومسيرات المشاعل التقليدية وعرض الألعاب النارية من قلعة إدنبرة.

6-برلين، ألمانيا:

تُقام احتفالات ضخمة عند بوابة براندنبورغ، تشمل عروض موسيقية وألعاب نارية مذهلة، تُعرف برلين بأجوائها الاحتفالية المفعمة بالحيوية.

7-هونغ كونغ، الصين:

يشهد ميناء فيكتوريا عروض ألعاب نارية مذهلة تستمر لمدة عشر دقائق، تُعتبر هونغ كونغ واحدة من أفضل الأماكن للاحتفال بالعام الجديد في آسيا.

8-كيب تاون، جنوب أفريقيا:

تُقدم كيب تاون مناظر طبيعية خلابة واحتفالات مفعمة بالحيوية، جبل الطاولة والشواطئ الرائعة يجعلونها وجهة مثالية للاحتفال بالعام الجديد.

9--باريس، فرنسا:

تُقدم باريس عروض الألعاب النارية حول برج إيفل والجولات الرومانسية على طول نهر السين وتُعرف باريس بأجوائها الساحرة والرومانسية.

10-لاس فيغاس، الولايات المتحدة:

تبهر لاس فيغاس الآلاف من المحتفلين بالعام الجديد من خلال عرض الألعاب النارية الذي يُطلق من أسطح بعض الفنادق الأكثر شهرة في ذا ستريب، بما في ذلك منتجع وكازينو أريا؛ وقصر سيزرز؛ كما سيتم عرض العد التنازلي المباشر على الغلاف الخارجي، وهي شاشة LED تبلغ مساحتها 580 ألف قدم مربعة تحيط بالمجال.