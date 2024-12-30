الرئيس التنفيذي للكلية لـ « البيان »: 600 دراسة أصدرتها «محمد بن راشد للإدارة الحكومية» منذ التأسيس

قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إن الكلية تهدف إلى تقديم أفضل الممارسات والرؤى لتطوير أداء مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، عبر وضع وتنفيذ برامج أكاديمية محكمة لتمكين قادة المستقبل، ودعم مسيرة التميز الحكومي في دولة الإمارات والمنطقة وفقاً لأفضل المعايير العالمية المتبعة في هذا الإطار، مشيراً إلى نجاحها على مدار سنوات طويلة في إثراء المعرفة بشكل عام، وإنتاج موارد معرفية تتعلق بمجال التعلم، ودراسات حالة تستخدم في إنتاج برامج تدريبية متخصصة للوصول إلى حكومة أكثر تميزاً ومرونة وتعليماً أكثر جودة.

وقال في حوار مع «البيان»: «ترتبط الكلية اليوم بشراكات معرفية مع أكثر من 100 جهة تقريباً من مؤسسات مجتمع مدني وقطاع حكومي ومن مختلف دول العالم. كما بلغ إجمالي الإصدارات البحثية للكلية منذ تأسيسها حتى اليوم، حوالي 600 دراسة بحثية».

قادة المستقبل

وأشار إلى أن الكلية حريصة على تحقيق الاستراتيجيات الخاصة بدولة الإمارات دفعاً نحو رؤية نحن الإمارات 2031، ومئوية الإمارات 2071، معرباً عن فخره بوصول عدد خريجي الكلية منذ تأسيها حتى اليوم إلى 752 خريجاً يقودون مسيرة التميز الحكومي.

وأكد أن الخطة الأكاديمية للعام الدراسي 2024 - 2025 تحمل العديد من البرامج الأكاديمية المهمة التي تركز على إعداد القادة وصناع السياسات، التي يتم تطويرها وتحسينها باستمرار للتناسب والتوجهات العامة للدول والسبل الجديدة والمبتكرة للوصول إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة على مستوى العالم. ومن بين البرامج الرئيسية الماجستير في الإدارة العامة، الذي يهدف إلى تطوير قدرات القيادات الحكومية لإدارة العمليات المؤسسية بكفاءة. والماجستير في إدارة الابتكار، والذي يُعنى بتطوير مهارات التفكير الإبداعي وإدارة التغيير والابتكار في المؤسسات. بالإضافة إلى الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة، المخصص للقيادات العليا لتعزيز مهاراتهم في صياغة السياسات العامة وتنفيذها.

متطلبات

وأوضح أن الكلية تراعي جميع المتطلبات والاحتياجات الخاصة بمنتسبي البرامج «فتقدم برامج الماجستير حالياً بنظام التعليم الهجين أو المرن، مما يوفر خيارات أكبر للطلاب العاملين بدوام كامل، ويسهل عليهم الانتساب للبرامج المتاحة، وفي الوقت ذاته دعم الطلاب الدوليين. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الكلية برامج تعليم تنفيذي ودبلومات مهنية ومنصات تعليم ذكية لدعم التعلم المستمر».

وذكر أن الكلية تحرص على دعم المنتسبين والراغبين في الانضمام لبرامج الكلية لصقل مهاراتهم وتوسيع آفاقهم وعلومهم، عبر توفير عدد من المزايا، منها تقديم المنح الدراسية لدعم الطلاب المتميزين وتوسيع الفرص التعليمية للمواطنين والمقيمين، والتي قد تصل إلى 100% للطلاب المتميزين، الحاصلين على معدل تراكمي لا يقل عن 3.5 من 4.0 مع إجادة اللغة الإنجليزية. حسب المعايير المحددة لكل برنامج. فضلاً عن تقديم الكلية لمنح مالية جزئية قد تصل إلى 50 ألف درهم بحسب الفئات والشروط والمعايير.

الإصدارات البحثية

ولفت إلى أن إجمالي الإصدارات البحثية للكلية منذ تأسيسها حتى اليوم، بلغت حوالي 600 إصدار، إذ تمتلك الكلية منظومة متكاملة للبحث والتطوير في مجال السياسة العامة، مبنية على الجانب العملي التطبيقي لدعم العمل الحكومي، وتوفير منصة استشرافية فاعلة لإنتاج السياسات الحكومية الحديثة والمبتكرة والقادرة على مواكبة الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية في المستقبل.

وقال: «تصدر الكلية مجموعة من التقارير الرئيسية العالمية التي تنتج بشكل سلاسل دورية سنوية، مثل تقرير مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي، الذي يغطي أكثر من 112 دولة حول العالم، وتقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة العربي، وسلسلة تقارير الإعلام الاجتماعي العربي، وسلسة العالم العربي على الإنترنت، ومجلة دبي للسياسات التي تجمع عصارة ذهن عشرات من رواد الفكر العالميين في مجالات السياسات العامة المختلفة».

وأشار إلى أن المؤشرات التي تنتجها إدارة بحوث السياسات في الكلية تساهم في تعزيز دور الكلية كمنصة تعليمية رائدة على المستوى المحلي والاتحادي والعالمي، وكمصدر رئيسي للبيانات لصناع القرار. كما أنها أحدثت على مر سنوات ماضية نتائج ملموسة على دورة صناعة السياسات والعمل الحكومي عبر التوصيات المدعومة بالبيانات التي توفرها، والتي تم تطبيق الكثير منها عملياً كمبادرات أو كمساهمات في التشريعات دخلت في آلية صنع القرار، والمساهمة في إحداث تأثير كبير على السياسات العامة.

وأكد أن الكلية تضم خبراء وفريقاً بحثياً متخصصاً في مجال حوكمة وسياسات الذكاء الاصطناعي، حيث سخرت موارد رئيسية لبحوث السياسات المتعلقة بمجال الذكاء الاصطناعي. كما تتعاون مع جهات عدة، محلية وإقليمية وعالمية لتطوير بحوث سياسات معمقة حول مجالات حوكمة وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، بما في ذلك مع شركة جوجل وشركة مايكروسوفت.

و«للمساهمة في بناء القدرات لدعم الاقتصاد الرقمي، طورت الكلية دورات تدريبية مكثفة لبناء قدرات ومهارات الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التقييم العملي للأخلاقيات، وذلك بالتعاون مع منظمة المعايير الدولية لهندسة الإلكترونيات والكهرباء. وخرجت ما يقارب 50 مقيماً معتمداً لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الإمارات».

وأضاف إن إدارة بحوث السياسات أبرمت أكثر من 100 شراكة معرفية على مدار 18 عاماً مع مؤسسات دولية وقطاع حكومي وشركات خاصة رائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً. وتنصب المحاور الرئيسية لإدارة بحوث السياسات في سبع مساقات أساسية تتضمن: مستقبل الحكومات والابتكار، ويسلط هذا المساق الضوء على التحولات المستقبلية في الحكومات مثل التحول الرقمي والحوكمة الرقمية، والسياسات الرقمية والتكنولوجية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات في صناعة السياسات والعمل الحكومي، إضافة إلى السياسات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية.

وتابع: تركز الكلية على برامج التعليم التنفيذي، انطلاقاً من التزامها بتنمية القدرات المؤسسية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة والعالم،

من أهم أنواع هذا التعليم «الدبلومات التنفيذية»، وتتمثل في الرشاقة المؤسسية في الإدارة الحكومية، قائد الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، والسياسات العامة، والقيادة الرقمية والمستقبل، و«برامج تمكين القيادات»، حيث يتم تصميم هذه البرامج لتلبية احتياجات المدراء في العمل وتوفير المهارات والمعارف اللازمة لتحقيق الأهداف المهنية والشخصية.

كما تعد «برامج التعليم المتخصصة» من أهم أنواع التعليم التنفيذي، وهي برامج يتم تصميمها خصيصاً وفق احتياجات كل مؤسسة محلياً وإقليمياً وعالمياً، فيما يقدم التعليم التنفيذي بالكلية مجموعة من «برامج الانتساب المفتوح»، والتي تركز على القيادة والإدارة، والإدارة الحكومية، والسياسات الحكومية.