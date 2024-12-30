«شتا حتا».. توليفة ترفيهية ثقافية تضفي الفرح على الصغار والعائلات

تشهد منطقة حتا خلال هذه الفترة من العام إقبالاً كبيراً من الزوار الذين يقصدون المنطقة للاستمتاع بأجوائها الشتوية ومناظرها الطبيعية الخلابة، إلى جانب الاستمتاع بـ«شتا حتا»، الذي يضم توليفة من الفعاليات الثقافية والترفيهية المصاحبة للمهرجانات الأربعة التي انطلقت أخيراً، وهي مهرجان «شتانا في حتا»، الذي تقام فعالياته على بحيرة ليم، ومهرجان حتا «DSF X»، الذي ينظم في وادي هب، ومهرجان حتا للعسل في قاعة أفراح حتا، إلى جانب ليالي حتا التراثية التي تقام فعالياتها في القرية التراثية.

أنشطة وفعاليات

وتتميز الفعاليات التي تتزامن مع العطلة المدرسية الفصلية بتركيبة متنوعة من الأنشطة والفعاليات والبرامج التي تتناسب مع مختلف الأعمار والفئات، حيث هناك العروض الضوئية وورش الأطفال والرسم والمسابقات والأهازيج التراثية والمطاعم المتنوعة والألعاب الترفيهية وعروض الألعاب النارية التي تقام في الهواء الطلق، التي تمنح مجتمعة محبي الطبيعة فرصة اختبار روعة الحياة الجبلية وسط منطقة حتا، التي تشتهر بقلاعها التاريخية وجبالها الشاهقة ومزارعها الغناء.

ويعتبر وادي هب أحد المواقع الرئيسية التي تستقطب زوار حتا، الذي ينظم فيه مهرجان «DSF X» وتقام فيه مجموعة واسعة من الأنشطة والخيارات المدفوعة والمجانية التي وفرها المنظمون، كرحلات التخييم في أحضان الطبيعة، ومسارات المشي والدراجات الجبلية، التي تمنح فرصة لممارسة هذه الهوايات وسط قمم الجبال.

عشاق التصوير

ويتميز «وادي هب» بجماله الطبيعي الذي يجذب السياح من مختلف أنحاء العالم، ويشكل الوادي بتضاريسه المختلفة مكاناً مثالياً لعشاق التصوير الفوتوغرافي، حيث يمكنهم التقاط الصور للمناظر الطبيعية الخلابة التي تتخللها المياه الجارية بين الصخور والجبال المحيطة، كما يعتبر الوادي أيضاً وجهة رائعة للمغامرات الرياضية، مثل رياضة تسلق الصخور وركوب الدراجات الجبلية، وهو ما يجعله وجهة مثالية لعشاق الرياضات الخارجية والتخييم في الأجواء الهادئة والجميلة.

ويمثل مركز مسار الدراجات الهوائية الجبلية نقطة البداية والنهاية للمسار، ويضم الموقع ورشاً للدراجات الهوائية مجهزة بالكامل، ومنشأة للغسيل والتخزين، ويمكن للنزلاء استئجار أو شراء مجموعة من ملحقات الدراجات الهوائية الجبلية، مثل الخوذ وأدوات حماية المرفق والركبة والملابس وغيرها. وتفتح مسارات حتّا أبوابها طوال العام مجاناً لمحبي هذه الرياضة لينعموا بتجربة فريدة ومميزة، وهناك مساحات رحبة لصف السيارات ولاستقبال الزائرين توفرها بلدية حتا، كما يمكن للزوار تجربة خيارات مختلفة من المأكولات التقليدية أو المعاصرة التي تقدمها عربات الطعام والمأكولات المتوافرة في مواقع مختلفة في «حتا وادي هب».

تجربة المغامرات

وصممت الفعاليات والأنشطة التفاعلية والورش المختلفة في وادي هب لتمنح الزوار تجربة المغامرة التي تتيح لهم الابتعاد عن صخب المدينة، وفرصة الاستمتاع بالطبيعة الخلابة والمغامرات في الهواء الطلق والأماكن المفتوحة بأسلوب مبتكر وفريد. وبجانب الفعاليات المتنوعة يحتضن «حتا وادي هب»، منتجعات حتا، التي هي عبارة عن مقطورات فندقية جبلية صديقة للبيئة، حيث صممت لتوفير ملاذ مثالي للمهتمين بالعطلات في أحضان الطبيعة، ويمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بمغامرة التخييم تحت النجوم في مركز الأنشطة الرئيس «حتّا وادي هب»، حيث يمكنهم إحضار الخيام، أو المقطورة (الكرفان) الخاص بهم للتخييم.