دفاع مدني دبي يسيطر على حريق في قارب دون تسجيل إصابات

سيطر الدفاع المدني بدبي على حريق اندلع في قارب بمنطقة دبي هاربر دون تسجيل إصابات أو وفيات.

وكانت غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي، قد تلقت بلاغاً عند الساعة: 11:50 صباح اليوم الاحد، يفيد بوقوع حادث حريق في قارب وعلى الفور تم تحريك مركز إطفاء دبي هاربر (كمستجيب أول وجهة اختصاص) وعند الوصول الساعة 11:53 محققاً زمن استجابة مقداره 3 دقائق، تبيّن أن الحادث في قارب بالقرب من محطة الوقود؛ فباشرت الفرق المتخصصة إجراءات الإخلاء ومكافحة الحريق فوراً.

وفي تمام الساعة 12:24، أفاد القائد الميداني بأن الحادث بات تحت التبريد، وأنه لم تسجّل أي إصابات، ووفقاً للإجراءات المتّبعة، جرى تسليم الموقع إلى الجهات المختصة بعد انتهاء عمليات التبريد.