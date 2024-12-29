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الإمارات

دفاع مدني دبي يسيطر على حريق في قارب دون تسجيل إصابات

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نورا الامير

سيطر الدفاع المدني بدبي على حريق اندلع في قارب بمنطقة دبي هاربر دون تسجيل إصابات أو وفيات.

وكانت غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي، قد تلقت بلاغاً عند الساعة: 11:50 صباح اليوم الاحد، يفيد بوقوع حادث حريق في قارب وعلى الفور تم تحريك مركز إطفاء دبي هاربر (كمستجيب أول وجهة اختصاص) وعند الوصول الساعة 11:53 محققاً زمن استجابة مقداره 3 دقائق، تبيّن أن الحادث في قارب بالقرب من محطة الوقود؛ فباشرت الفرق المتخصصة إجراءات الإخلاء ومكافحة الحريق فوراً.

وفي تمام الساعة 12:24، أفاد القائد الميداني بأن الحادث بات تحت التبريد، وأنه لم تسجّل أي إصابات، ووفقاً للإجراءات المتّبعة، جرى تسليم الموقع إلى الجهات المختصة بعد انتهاء عمليات التبريد.