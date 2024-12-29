بلدية دبي تصدر دليلاً إرشادياً بـ5 أهداف لفصل النفايات

أصدرت بلدية دبي مؤخراً دليلاً إرشادياً لفصل النفايات حددت فيه 5 أهداف تتمثل في: التزام منتجي النفايات والشركات العاملة في مجال إدارة النفايات بتطبيق ممارسات إعادة التدوير، الالتزام باستراتيجية دبي المتكاملة للنفايات 2041، إلى جانب وضع معايير ومتطلبات فصل النفايات، وضمان الإدارة المستدامة للنفايات في شتى القطاعات في إمارة دبي، وزيادة كمية النفايات المحولة عن مسار الطمر.

وتم إعداد الدليل لمساعدات القطاعي التجاري والسكني والصناعي والمؤسسة في فهم مستوى الخدمة المطلوبة للامتثال وفقاً لأفضل الممارسات المحلية والعالمية في هذا المجال، إذ يشكل نطاق تطبيق الدليل القطاع التجاري من مراكز تسوق هايبر ماركت ومحلات تجارية والفنادق والبقالات، بينما يتضمن القطاع المؤسسي المدارس والمستشفيات والدوائر الحكومية، والقطاع الصناعي من مصانع ومنشآت معالجة، أما القطاع السكني فيشمل المجمعات السكنية والفلل والمباني السكنية، والقطاع الإنشائي مواقع البناء والهدم.

الترميز اللوني

وشمل الدليل المواد القابلة وغير القابلة لإعادة التدوير، والترميز اللوني للحاويات، وإدارة الأنواع الأخرى من المواد كالنفايات الإلكترونية، والأثاث والأجهزة المنزلية، والملابس، والبطاريات والمصابيح، وحاويات الطلاء والمبيدات الحشرية. كما شمل الدليل على قوائم شركات النقل المعتمدة من البلدية لنقل النفايات الخطرة والمنشآت المرخصة في مجال معالجة وتدوير النفايات الخطرة وغير الخطرة في دبي لعام 2024، والشركات المعتمدة لتجميع ونقل الزيوت المستعملة لإعادة التدوير، ومرافق معالجة النفايات. وتضمن دليل فصل النفايات، مراكز واحة الاستدامة الذكية ومواقعها: مركز الطور، الحديقة القرآنية في الخوانيج، حديقة مردف، حديقة ند الحمر.

تعليمات

وبين الدليل تعليمات بلدية دبي الخاصة بتخزين النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير، من أبرزها أن الحد الأدنى لمتطلبات توفير الحاوية الموضحة في الدليل هو نظام «3 صناديق»، حاوية خضراء لتخزين المواد المختلطة الجافة القابلة لإعادة التدوير، وحاوية سوداء للنفايات العاملة المتبقية غير القابلة لإعادة التدوير، وحاوية بنية لتخزين النفايات العضوية، ويتوجب على جميع منتجي النفايات توفير حاويات كافية لاستيعاب المواد القابلة وغير القابلة لإعادة التدوير. كما يجب أن تكون جميع الحاويات ملونة وملصقاً عليها التعليمات المناسبة لنوع المواد التي يجب وضعها فيها.