12.8 مليار جالون وفورات «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه»

حققت خدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه» إحدى مبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي التي تهدف إلى جعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة واستدامة في العالم، منذ إطلاقها حتى اليوم وفورات في المياه تزيد على 12 ملياراً و896 مليون جالون مياه.

وتندرج الخدمة ضمن مبادرة الاستجابة الذكية لمساعدة المتعاملين على اكتشاف أي تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد. وتحرص الهيئة على جعل منازل دبي أكثر كفاءة واستدامة.

وفي هذا الإطار جاء إطلاق أداة ذكية لتقييم استهلاك الكهرباء والمياه تسهم في تمكين المتعاملين من القطاع السكني من فهم أنماط استهلاكهم بمنتهى السهولة.

وتتضمن أداة «تقييم الاستهلاك» على استبيان حول استهلاك الكهرباء والمياه، بما يتيح للمتعاملين تقييم استهلاكهم للكهرباء والمياه والتعرّف على سبل خفض الاستهلاك.

حيث يتلقى المتعاملون تقريراً تفصيلياً حول استهلاكهم بعد استكمال التقييم، إلى جانب نصائح مخصصة لكل متعامل على حدة، لمساعدته على الحد من الهدر وترشيد الاستهلاك.

ودأبت كهرباء دبي على إسعاد المتعاملين في جميع الخدمات التي تقدمها وذلك في إطار رؤية الهيئة بأن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

فحرصت على توفير كافة السبل لتعزيز ثقافة الاستدامة ورفع مستوى وعي جميع أفراد المجتمع حول مسؤوليتهم في استهلاك الكهرباء والمياه وحماية الموارد الطبيعية الثمينة، لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات، وانسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي.

وأثمرت جهود الهيئة في تحقيق رؤيتها ودعم تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر عبر العديد من المشاريع والمبادرات التي حصدت العديد من الجوائز العالمية في مجالات عدة.

وتبوأت العديد من المركز الأولى عالمياً من بينها تحقيق الهيئة مؤخراً نسبة 100 % للمرة الثانية في شهادة المعيار العالمي لتجربة المتعاملين الرقمية، ما يؤكد ريادتها وتميزها على مستوى العالم ونجاحها في استدامة إنجازاتها العالمية.

كما نجحت الهيئة في وضع معايير غير مسبوقة في قطاعي الطاقة والمياه على المستوى العالمي. وجاءت الهيئة، وفق دراسة أجراها العام الماضي استشاري عالمي متخصص، في المركز الأول عالمياً في أكثر من عشرة مؤشرات أداء رئيسية في مجال عملها.

آلية استباقية

وتعتمد مبادرة «الحياة الذكية» على دعم تنفيذ واعتماد آلية استباقية في التفاعل مع المتعاملين ممن لديهم عدادات كهرباء ومياه ذكية، حيث تتيح لهم مراقبة استهلاكهم من خلال لوحة بيانات الحياة الذكية الخاصة بهم والحصول على تقارير استهلاك سنوية وشهرية ويومية.

ريادة

وتواصل الهيئة ريادتها العالمية في تسخير أحدث التقنيات الإحلالية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتقديم خدمات ذكية ومبتكرة تسهل حياة المتعاملين وتساعدهم على رفع كفاءة استهلاكهم للكهرباء والمياه وكشف التسريبات على الفور ومعالجة الأعطال دون الرجوع إلى الهيئة.