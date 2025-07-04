محمد بن راشد: إنجاز مشروع "المليار وجبة" بالكامل.. ونحمد الله على نعمة هذا البلد الطيب

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إنجاز مشروع "المليار وجبة" الإنساني، الذي أُطلق قبل ثلاثة أعوام بهدف توفير الغذاء للمحتاجين حول العالم، حيث أتم المشروع توزيع مليار وجبة في 65 دولة، خلال الشهر الجاري.

وأكد سموه أن العمل الإنساني سيستمر، إذ سيتم توزيع 260 مليون وجبة إضافية خلال العام القادم.

كما أعلن سموه إنشاء أوقاف عقارية مستدامة تضمن استمرارية مبادرات إطعام الطعام للمحتاجين حول العالم في الأعوام المقبلة.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "أطلقنا قبل 3 أعوام مشروعنا الإنساني لتوفير مليار وجبة للمحتاجين حول العالم"..

وأضاف سموه: "بحمد الله تم خلال الشهر الجاري إنجاز المشروع بالكامل.. حيث تم توزيع مليار وجبة في 65 دولة حول العالم.. وسيتم توزيع 260 مليون وجبة إضافية خلال العام القادم".

وتابع سموه: "كما أنشأنا أوقافاً عقارية مستدامة أيضاً لضمان استمرارية إطعام الطعام للمحتاجين حول العالم في الأعوام القادمة".

وختم سموه: "نحمد الله على نعمة العطاء.. ونحمد الله على نعمة الوفاء بالوعد.. ونحمد الله على نعمة هذا البلد الطيب الذي عمّ خيره العالم.. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدامهم للخير عنواناً ومقصداً".