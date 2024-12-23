بلدية دبي تزيل 784 مركبة مهملة خلال 10 أشهر

أزالت بلدية دبي منذ بداية العام الجاري لغاية شهر أكتوبر الماضي 784 مركبة مهملة، بنسبة تراجع أقل بــ21 % مقارنة بعدد المركبات التي تم إزالتها العام الماضي، والتي بلغت 993 مركبة في الفترة نفسها، وذلك في إطار استمرار جهود البلدية المكثفة للمحافظة على استدامة النظافة العامة، وضمن خطة العمل الميداني لنظافة المدينة المحافظة على مظهرها الحضاري.

وأوضحت أن أسباب هذا الانخفاض بعدد المركبات المهملة التي تم إزالتها هذا العام يرجع إلى زيادة الحملات الرقابية والتفتيشية والميدانية وتنوّعها، بهدف الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق أعلى معايير السلامة والصحة العامة، وتعزيز سبل التعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين لتنفيذ مبادرات الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لإمارة دبي، وتعزيز برامج التوعية الميدانية والإلكترونية عبر العديد من القنوات الإعلامية.

إجراءات

وأشارت البلدية إلى أنه يتم رصد المركبات والمعدات المهملة من قبل الفريق الميداني المخصص لهذه المهمة والمكون من 7 موظفين ميدانيين، حيث يقوم أعضاء الفريق بمتابعة ورصد وتوثيق كافة معلومات وبيانات المركبات والمعدات المهملة في جميع مناطق الإمارة، والتي تشمل المركبات الخفيفة والثقيلة القاطرات والمقطورات والقوارب والوسائل البحرية المختلفة المهملة.

وتابعت: تبدأ عملية الإزالة للمركبة من خلال رصد المركبة أو المعدة الثقيلة المهملة وتوثيق جميع بياناتها في النظام الذكي من خلال أجهزة لوحية محمولة، وذلك بناءً على القانون رقم 18 لسنة 2014 بشأن تنظيم إدارة النفايات في إمارة دبي، حيث يتم إنذار المركبات والمعدات المهملة لمدة زمنية تتراوح بين 3-15 يوماً، بما يتوافق مع حالة المركبة وموقعها.

وفي حال كانت المركبة تحمل لوحة إمارة دبي يتم إرسال رسالة نصية «sms» على رقم هاتف مالك المركبة المسجل في نظام هيئة الطرق والمواصلات في دبي بدلاً من وضع إشعار الإزالة الورقي، وتصلهم هذه الرسائل إلى أماكن تواجدهم سواء داخل الدولة أو خارجها، مما يساعد بشكل واضح بسرعة التجاوب من قبلهم لإزالة المركبات أو تنظيفها.

وبعد انقضاء المدة المحددة في الإنذار يتم إعداد برنامج إزالة المركبة بالتعاون مع شركة متخصصة في عمليات نقل المركبات والمعدات الثقيلة المهملة إلى ساحة الحجز التابعة للشركة في منطقة العوير.

ونوهت بلدية دبي بأنه يترتب على المالك عند حجز المركبة دفع غرامة مالية بقيمة 500 درهم، بالإضافة إلى رسوم نقل وحجز المركبة، حيث تختلف هذه الرسوم بناءً على نوع المركبة ومدة حجزها.