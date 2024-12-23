الانتهاء من مشروع أمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بدبي 2026

أعلن المهندس المقدم فيصل التميمي، مدير إدارة الأصول والمرافق في شرطة دبي، عن تفاصيل مشروع الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ الجديد الذي يجري تنفيذه على امتداد شارع الإمارات في منطقة الروية الأولى خلف المدينة الجامعية، ويتوقع الانتهاء منه في الربع الأخير من 2026، ومشروع مركز التدريب الخاص بأكاديمية شرطة دبي في مدينة حتا، وينتهي إنجازه في النصف الأول من 2025.

وقال المهندس المقدم التميمي: «يتألف مشروع الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت من عدة عناصر رئيسية، تشمل مبنى إدارياً، وميدان تدريب خارجياً، ومناطق استراحات ومستودعات، ومبنى سكنياً مخصصاً لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، كما يوفر مواقف خارجية تتسع لنحو 400 مركبة، تشمل مركبات وآليات ثقيلة، بالإضافة إلى ورشة ميكانيكية متكاملة للمركبات ومنطقة غسيل وتشحيم.

ولفت إلى أن المشروع يضم إدارة أمن وحماية الشخصيات، وإدارة التفتيش الأمني، ومركز الاستجابة المسلحة، ومكتب تأمين الفعاليات، وإدارة الشؤون الإدارية، وإدارة أمن منشآت القوة، وإدارة الطوارئ، وإدارة أمن الهيئات والمنشآت الحيوية، وإدارة تدريب عمليات الشرطة، وإدارة أمن المتفجرات.

وأضاف: تميز المشروع بتوفير نادٍ صحي متكامل للرجال وآخر للنساء، يشمل كافة المرافق الصحية والرياضية، كما يحتوي المشروع على منطقة رياضية خارجية.

كما أعلن المهندس المقدم فيصل التميمي عن بدء تنفيذ مركز التدريب الخاص بأكاديمية شرطة دبي في مدينة حتا، الذي يقع على شارع حتا - دبي بالقرب من فندق حتا، ضمن الأرض المخصصة للمشروع. وأوضح أن المشروع الجديد يهدف إلى توفير تدريب أكاديمي للمرشحين والمستجدين، بالإضافة إلى تنظيم دورات تخصصية لمنتسبي شرطة دبي.

وقال إن المشروع يتضمن مبنى رئيسياً وميدان رماية وملعباً رياضياً، بطاقة استيعابية تتسع لـ180 طالباً، مشيراً إلى خطط لنقل جزء من المساقات التدريبية والأكاديمية التي تُعقد في دبي إلى حتا لتسهيل انتقال المنتسبين وتوفير الوقت والجهد.