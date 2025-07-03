انطلاق «الوجه المثالي 2» في مطار دبي

شهد مطار دبي انطلاق فعاليات منصة «الوجه المثالي 2»، المبادرة التي أطلقتها الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي تحت شعار «هذه دبي التي نريد». وتهدف إلى ترسيخ السلوك الإيجابي، وتعزيز ثقافة التعامل الحضاري في المجتمع، من خلال تسليط الضوء على النماذج الملتزمة وتشجيعها، بما يسهم في تعزيز صورة الإمارة كنموذج يُحتذى به في القيم الإنسانية والاجتماعية.

وقام الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، يرافقه كل من ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي.

وعدد من قيادات إقامة دبي، وعيسى الشامسي، النائب الأول للرئيس - عمليات مباني المسافرين مطارات دبي، بزيارة منصة المبادرة، واطلعوا على الأنشطة التفاعلية التي تقدمها بزواياها المتنوعة وما حققته من تفاعل مجتمعي.

ويستمر استقبال الزوار في منصة «الوجه المثالي 2» على مدار اليوم حتى الـ 13 من يوليو الجاري، بموقعها في مبنى المغادرين 3 بمطار دبي، في تجربة تفاعلية تتيح للجمهور الاطلاع عن قرب على أهداف المبادرة والمشاركة بفعاليتها التي شملت توثيق مواقف لأفراد جسدوا بسلوكهم ثقافة إنسانية، وتسليط الضوء عليها، بالإضافة إلى التعهد بالالتزام بسلوك دبي الإيجابي، لنشر ثقافة الاحترام المتبادل بين الأفراد.

وشهدت المنصة تفاعلات لافتة من الحضور من خلال الأنشطة التعريفية التي طرحت بأساليب تفاعلية ومشوقة، إلى جانب جهود فريق العارضين ودورهم بالاستقبال والترحيب والتواصل الحيّ مع الزوار والإجابة عن تساؤلاتهم، كما مُنح الملتزمون بطاقة شكر تحمل عبارة:

«الوجه المثالي، وهذه دبي التي نريد». وأكد الفريق محمد أحمد المري أن المنصة تمثّل تجسيداً عملياً لرؤية الإمارات في ترسيخ القيم المجتمعية الإيجابية، إذ تبني تجربة تفاعلية ميدانية للأفراد، وتعكس تقدير دبي للسلوك الإيجابي والاحتفاء به، ومكانتها بوصفها نموذجاً عالمياً للتعاملات الإنسانية.

وأضاف أن هذه المنصة جاءت تجسيداً لحرص الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي على تعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، حيث تم تصميمها لتكون مساحة تفاعلية تُمكّن الزوار من التعبير عن آرائهم وملاحظاتهم، والاستماع إلى تطلعاتهم عن قرب.