فحص 10.275 عداد سيارة أجرة في دبي خلال 2024

وأوضحت البلدية أن تنفيذ عمليات التحقق من عدادات سيارات الأجرة يجري من خلال خطة عمل سنوية تُرسل إلى الشركات المشغلة، حيث يتم استقبال المركبات يومياً في مواقع التحقق المعتمدة التابعة للبلدية.
وتخضع إلى عمليات الفحص باستخدام أجهزة مرجعية عالية الدقة مدعومة بأنظمة ذكية، لقياس المسافة والزمن بدقة متناهية، ما يضمن موثوقية العدادات وشفافية الفواتير.
مشيرة إلى اعتمادها آليات فحص متطورة وذكية، تشمل تحديثاً دورياً للأنظمة والبرمجيات، بما يتوافق مع احتياجات الشركات وتطور أساطيلها، لا سيما مع دخول السيارات الكهربائية إلى الخدمة. كما تعمل بلدية دبي على تجهيز وحدة فحص متنقلة لتعزيز كفاءة عمليات التحقق، وتسريع إجراءات الفحص في الميدان.
تنسيق شهري
حيث تأتي هذه الجهود في إطار حرص بلدية دبي على تعزيز البنية التحتية للخدمات الذكية، وتحقيق أعلى معايير الجودة والدقة في قياس العدادات، بما يعكس التزام الإمارة بتوفير خدمات موثوقة وآمنة لجميع سكانها وزوارها.