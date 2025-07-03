فحص 10.275 عداد سيارة أجرة في دبي خلال 2024

أعلنت بلدية دبي فحص 10.275 عداداً لسيارات الأجرة خلال عام 2024، في إطار جهودها المتواصلة لضمان دقة العدادات وحماية حقوق المستهلكين والشركات المشغلة، وذلك بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وأوضحت البلدية أن تنفيذ عمليات التحقق من عدادات سيارات الأجرة يجري من خلال خطة عمل سنوية تُرسل إلى الشركات المشغلة، حيث يتم استقبال المركبات يومياً في مواقع التحقق المعتمدة التابعة للبلدية.

وتخضع إلى عمليات الفحص باستخدام أجهزة مرجعية عالية الدقة مدعومة بأنظمة ذكية، لقياس المسافة والزمن بدقة متناهية، ما يضمن موثوقية العدادات وشفافية الفواتير.

وأشارت بلدية دبي إلى أنه بالنسبة لعدادات المحروقات، تتم عملية التحقق باستخدام أجهزة مرجعية متخصصة لقياس نسب الخطأ، من خلال فرق التحقق والفحص والمعايرة لديها تضم مجموعة من المختصين ذوي الخبرات، الذين يستخدمون أحدث التقنيات، التي تمكنهم من أداء مهام التحقق، بهدف التأكد من مطابقة العدادات للمعايير المعتمدة، في ظل النمو المتسارع لعدد محطات الوقود في الإمارة.

مشيرة إلى اعتمادها آليات فحص متطورة وذكية، تشمل تحديثاً دورياً للأنظمة والبرمجيات، بما يتوافق مع احتياجات الشركات وتطور أساطيلها، لا سيما مع دخول السيارات الكهربائية إلى الخدمة. كما تعمل بلدية دبي على تجهيز وحدة فحص متنقلة لتعزيز كفاءة عمليات التحقق، وتسريع إجراءات الفحص في الميدان.

تنسيق شهري

وأوضحت البلدية أن ثمة تعاوناً مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عبر تنسيق شهري مستمر لضمان انسيابية وجدولة عمليات الفحص، حيث يتم إرسال المركبات إلى محطات التحقق وفق جداول زمنية محددة مسبقاً.

حيث تأتي هذه الجهود في إطار حرص بلدية دبي على تعزيز البنية التحتية للخدمات الذكية، وتحقيق أعلى معايير الجودة والدقة في قياس العدادات، بما يعكس التزام الإمارة بتوفير خدمات موثوقة وآمنة لجميع سكانها وزوارها.