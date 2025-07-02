أحمد بن محمد: ملتزمون ببناء جيل إعلامي يجسد نبض دبي وينقل رسالتها للعالم

وجه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بدراسة توسيع نطاق منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام لتشمل جامعات مرموقة، مؤكداً سموه التزام مجلس دبي للإعلام ببناء جيل إعلامي يجسد نبض دبي ويعكس ريادتها الدولية وينقل رسالتها للعالم بلسان أهل دبي.

وكان سموه ترأس اليوم، اجتماع مجلس دبي للإعلام، حيث نوقشت مشاريع ومبادرات المجلس التي تشكّل ملامح المرحلة المقبلة لإعلامٍ يواكب طموح دبي ويجسّد رؤيتها المستقبلية.

كما شهد الاجتماع بحث نتائج البرنامج التدريبي في المملكة المتحدة، الذي نظمه المجلس ضمن "برنامج القيادات الإعلامية" بمشاركة نخبة من قيادات الاتصال في 25 جهة حكومية وشبه حكومية من دبي.

وتم خلال الاجتماع استعراض المستجدات الخاصة بمنحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "ترأست اليوم اجتماع مجلس دبي للإعلام، وناقشنا خلاله مشاريع ومبادرات المجلس التي تشكّل ملامح المرحلة المقبلة لإعلامٍ يواكب طموح دبي ويجسّد رؤيتها المستقبلية، كما بحثنا نتائج البرنامج التدريبي في المملكة المتحدة، الذي نظمه المجلس ضمن "برنامج القيادات الإعلامية" بمشاركة نخبة من قيادات الاتصال في 25 جهة حكومية وشبه حكومية من دبي".

وأضاف سموه: "كما استعرضنا المستجدات الخاصة بمنحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام، ووجّهنا بدراسة توسيع نطاقها لتشمل جامعات مرموقة.. ملتزمون ببناء جيل إعلامي يجسد نبض دبي ويعكس ريادتها الدولية وينقل رسالتها للعالم بلسان أهل دبي".