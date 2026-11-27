"قصص من عزيمتنا" تتوّج 11 فيلماً وتمنح أعمال الفائزين حضوراً على الشاشة الكبرى

كرّم مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، التابع لمجلس دبي للإعلام، الفائزين في مسابقة الأفلام القصيرة الوطنية "قصص من عزيمتنا"، بحضور معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، مانحاً 11 جائزة لصُنّاع الأفلام والطلبة، وذلك في إطار احتفالات دبي بالشهر الوطني وعيد الاتحاد الـ55 التي ينظمها "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وجاء تكريم الفائزين خلال حفل نظّمه مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية بالتعاون مع براند دبي، أُقيم في "روكسي سينما" بدبي هيلز مول في ختام المسابقة التي أُقيمت بتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، تحت شعار «55 عاماً. 55 فيلماً. وطن واحد»، احتفاءً بقصص العزيمة والتضامن والأمل في مجتمع الإمارات، من خلال أعمال سينمائية توثّق تجاربهم الإنسانية.

واستقطبت المسابقة 640 مشاركة من المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات، فيما تجاوز عدد المشاركات بأفلام الذكاء الاصطناعي 200 فيلم. وعُرضت الأفلام الـ55 المختارة في "روكسي سينما"، قبل الإعلان عن الأفلام الفائزة، لتصل تجارب أفراد المجتمع إلى الجمهور عبر الشاشة الكبيرة.

ذاكرة بصرية

وفي هذه المناسبة، هنّأت معالي منى غانم المرّي الفائزين، معربةً عن تقديرها لجميع المشاركين الذين قدّموا رؤاهم وتجاربهم في أعمال سينمائية، ولأعضاء لجنة التحكيم على جهودهم في تقييم الأعمال واختيار الأفلام الفائزة.

وقالت معاليها: "في عيد الاتحاد الخامس والخمسين، أردنا أن نرى الإمارات بعيون من يعيشون فيها. فلكلّ إنسان فيها زاوية يرى منها هذا الوطن، وفي تفاصيل الحياة اليومية قصصٌ تكشف كيف يتجسّد الانتماء، وكيف يقف الناس إلى جانب بعضهم. وحين تصل هذه القصص إلى الشاشة بأصوات أصحابها، نمنح الأجيال المقبلة فرصةً للتعرّف إلى مجتمع الإمارات كما عاشه أبناؤه والمقيمون فيه".

وأضافت معاليها: "نريد أن يجد كل صاحب موهبة في دبي فرصةً ليصنع فيلمه، وشاشةً يصل من خلالها إلى الجمهور. وندعو صُنّاع الأفلام والطلبة، وكل من يحمل فكرة تصلح للشاشة، إلى أن يخوضوا مثل هذه التجارب. فأول فيلم يصنعه طالب بهاتفه يمكن أن يكون بداية مسار مهني، تفتح له باب العرض وتمنحه فرصةً للقاء جمهوره واكتشاف ما تستطيع قصته أن تتركه من أثر. وبهذه الفرص نوسّع قاعدة المواهب التي تسهم في صناعة السينما في دبي، ونمنح قصص الإمارات حضوراً أوسع على الشاشة"، مؤكدة أن "قصص من عزيمتنا" أتاحت للمواطنين والمقيمين التعبير عن إبداعاتهم بلغة سينمائية تعبر عن تنوعهم وما يتقاسمونه من مشاعر الانتماء والتقدير لهذا الوطن".

صناعة الأفلام في دبي

بدوره قال سعادة هشام العلماء، المدير التنفيذي لقطاع تطوير الإعلام في مجلس دبي للإعلام: "أظهر الإقبال على "قصص من عزيمتنا" أن في دبي قاعدة واسعة من المواهب التي تريد أن تكتب وتُخرج وتُنتج أفلامها. وقد أعادت المسابقة الفيلم القصير إلى واجهة المشهد الإبداعي في دبي، وجعلت من صناعة الفيلم مساحةً يلتقي فيها الطلبة والمواهب الجديدة وصُنّاع الأفلام، وتصل أعمالهم من خلالها إلى الجمهور على شاشة السينما".

وأضاف سعادته: "تكمن القيمة الحقيقية للمسابقة فيما يمكن أن يبنيه القطاع على هذا الإقبال. فصناعة السينما تنمو حين يجد المخرج فرصة لإنجاز فيلمه الأول ثم الثاني، وحين يجد المنتج مشاريع محلية تستحق الاستثمار، وحين يعتاد الجمهور رؤية قصص من مجتمعه على الشاشة. ومن هنا تأتي أهمية المسابقات السينمائية في دبي، فهي تكشف عن المواهب والمشاريع في وقت مبكر، وتفتح المجال أمامها لتجد موقعها في قطاع الإنتاج السينمائي".

تنوع في التجارب

من جانبه قال سامر المرزوقي، مدير إدارة الأفلام والإنتاج في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية التابع لمجلس دبي للإعلام: "شهدنا تنوعاً في طرق تنفيذ الأفلام، من التصوير بالهاتف والكاميرا إلى التحريك والذكاء الاصطناعي". مؤكداً أنه مع عرض الأعمال المختارة على الشاشة الكبرى، أُتيحت لصُناعها فرصة لمشاهدة أثر قراراتهم الفنية كما يراها الجمهور في قاعة السينما. وهذه خبرة يحملها المشارك معه إلى تجاربه المقبلة ".

الفيلم القصير يستعيد جمهوره

من جانبها قالت المخرجة الإماراتية نجوم الغانم، عضو لجنة التحكيم: "أعاد عرض 55 فيلماً قصيراً على الشاشة الكبرى شيئاً من أجواء المهرجانات السينمائية إلى دبي. فحين تُعرض هذه الأعمال أمام الجمهور، تصبح مشاهدة الفيلم مناسبةً للقاء والحديث عمّا رأيناه وكيف رواه أصحابه. وهذه، في تقديري، إحدى أجمل نتائج المسابقة، فقد منحت الفيلم القصير فرصة أن يُشاهد ويناقش في قاعة السينما".

وأضافت الغانم: "الاقبال الشديد على المسابقة كان أكثر ما لفتني خلال عمليات التحكيم، وتنوّع القصص وحالة الإخراج. رأينا في فيلم كرسياً خالياً على مائدة العائلة يروي حكاية انتظار، وفي آخر ومضات ضوء بين الشرفات تعبّر عن تضامن الجيران. وحين يجد صُنّاع الأفلام كل هذه الصور المختلفة في تفاصيل نمر بها كل يوم، فهذه في حد ذاته حالة إبداعية تستحق أن تستمر. وهي تمنح السينما في دبي شيئاً ثميناً، أفلاماً تستمد ملامحها من المكان ومن الناس الذين يعيشون فيه".

11 جائزة تحتفي بقصص المجتمع

توزّعت الجوائز على فئتي صُنّاع الأفلام والطلبة، وشملت الأفلام المنتجة بالذكاء الاصطناعي، والأفلام الوثائقية، وأفلام التحريك "الأنيميشن"، إلى جانب جوائز التحكيم الخاصة.

وفي فئة صُنّاع الأفلام، مُنحت جائزة أفضل فيلم ذكاء اصطناعي إلى بلال علي مهدي عن فيلم"ساهر - Saher"، الذي يرافق طيّاراً إماراتياً شاباً في مهمة ليلية، بعدما وعد ابنته بالعودة قبل أن تنتهي من عدّ النجوم. وبين تحليق الأب وانتظار ابنته، يحتفي الفيلم بمن يسهرون ليطمئنّ الآخرون، وبالعائلات التي تشاركهم ساعات الانتظار.

وفاز بجائزة افضل فيلم نافيد رؤوف عبدالرؤوف عن فيلم "المعلاق –The Hook " الذي يتتبّع ثلاثة أجيال من عائلة إماراتية تخدم الوطن في الشرطة والطب والدفاع المدني، وبهذه الصورة البسيطة، ينقل الفيلم مشاعر الأهل وهم ينتظرون عودة أحبّتهم، ويصوّر حماية الوطن أمانةً تتناقلها الأجيال.

كما فاز اندريو جاريد جيمس يوسف بجائزة أفضل فيلم وثائقي عن فيمله "A Journey Of Determination" (Marwa's Story)»، وفاز عبدالله محمد البلوشي بجائزة أفضل فيلم أنيميشن عن فيلم «The Empty Chair»حول حكاية جندي إماراتي يغادر لأداء واجبه، فيما تُبقي زوجته وابنته كرسيّه على مائدة الطعام بانتظار عودته. ومن خلال الكرسي نفسه، الذي يتولّى رواية الحكاية، نرى كيف تتمسّك العائلة بالأمل في تفاصيلها اليومية، من وجبات هادئة إلى رسومات صغيرة تتركها الطفلة على مقعد أبيها.

وحصل على جوائز التحكيم الخاصة كلٌّ من بيجوي فاليا راجان فاليا بورايل عن فيلم «AMEERA»، وزينب مرتضى يوسف علي عن «Star Catcher»، وهو فيلم مرسوم متحركة يتابع الطفلة مهرة، التي ترسل من شرفتها في دبي ثلاث ومضات بمصباح أعطاها إيّاه والدها قبل خروجه لأداء واجبه. وحين يردّ عليها الجيران من جنسيات مختلفة بإشاراتهم الضوئية، تتحوّل ومضات طفلة تنتظر أباها إلى طريقة يطمئن بها الجيران بعضهم بعضاً.

وكذلك فاز كل من ويتاناجى اسانجا نيلان كوراى عن «Silent Heroes»، ومصطفى رمضان سيد احمد عن فيلم «Love message to the UAE»

وفي فئة الطلبة، فاز كريس جوف بيرنالس لوبيز بجائزة أفضل فيلم ذكاء اصطناعي عن «THE UNFINISHED LIST»، وشيخة سعيد النيادي بجائزة أفضل فيلم وثائقي عن «ظل الغافة»، وجونيل ان لونتك تينجوبان بجائزة أفضل فيلم أنيميشن عن «The ART of Perseverance».

لجنة التحكيم

وجاء إعلان النتائج عقب مراحل التقييم الفني والتحقق من أهلية المشاركات والفرز الأولي، ثم مشاهدة الأعمال من قبل لجنة التحكيم واختيار الأفلام الـ55، وصولاً إلى اختيار الفائزين وفق شروط المسابقة.

وضمّت لجنة التحكيم سبع شخصيات من مجالات السينما والإعلام وكتابة السيناريو والإنتاج والفنون، هم: علي جابر، مستشار مجلس دبي للإعلام وعميد كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية في دبي؛ ونجوم الغانم، الشاعرة والفنانة والمخرجة السينمائية الإماراتية، والشريكة المؤسسة في "نهار للإنتاج"، التي أخرجت أكثر من 20 فيلماً، ونالت وسام فخر الإمارات عام 2018، ومثّلت الدولة في جناحها الوطني في بينالي البندقية عام 2019.

كما ضمت اللجنة سامر المرزوقي، مدير إدارة الأفلام والإنتاج في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية؛ وكاتب السيناريو الإماراتي محمد حسن أحمد؛ والمنتجة التنفيذية ومشرفة الإنتاج العالمية جاكس داير، التي تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 36 عاماً، ومن أعمالها "المهمة المستحيلة: بروتوكول الشبح - Mission Impossible: Ghost Protocol". إلى جانب المخرج والمنتج والكاتب عمّار جلال، مؤسس «thirty ten films»، الذي عُرضت أعماله وفازت في مهرجان برلين السينمائي، كما نال الجائزة الكبرى في مهرجان «HollyShorts» وتأهل لجوائز الأوسكار؛ إلى الجانب الممثل في السينما الهندية والمسرح محمد ذيشان أيوب.

تجارب متنوعة

وأتاحت المسابقة المشاركة بأفلام مكتملة لا تتجاوز مدة كل منها خمس دقائق، من دون اشتراط خبرة سابقة أو استخدام معدات احترافية، بما فتح المجال أمام تجارب متنوعة أُنجزت بالهاتف المتحرك أو الكاميرا أو تقنيات التحريك أو أدوات الذكاء الاصطناعي، أو بالدمج بينها، ضمن صيغ روائية، ووثائقية، وتجريبية متنوعة.

جدير بالذكر أن الأفلام الـ55 ستحظى بفرصة التوثيق ضمن أرشيف وطني دائم ينظّمه مجلس دبي للإعلام، بهدف حفظ الشهادات الإنسانية للأجيال المقبلة، ومنح هذه الأعمال حضوراً يتجاوز مناسبة عرضها، لتبقى شاهدة على عزيمة مجتمع الإمارات وما يجمعه من انتماء وتضامن وأمل.