أعلنت بلدية دبي إنجاز الحزمة الخامسة من مبادرة توزيع مواد الدعم الزراعي لمزارعي حتا لعام 2026، مستفيدةً منها 250 مزرعة خلال 6 أيام فقط، في خطوة تعكس حرص البلدية على دعم المزارعين المحليين، وتعزيز مقومات الأمن الغذائي، وتطوير القطاع الزراعي بما يواكب مستهدفات الاستدامة والتنمية الزراعية في الإمارة.

وتعكس المبادرة جهود بلدية دبي المتواصلة لتمكين المزارعين في منطقة حتا، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي التي تسهم في تحسين جودة المحاصيل، ورفع كفاءة العمليات الزراعية، وتعزيز قدرة المزارع المحلية على مواصلة الإنتاج وفق أفضل الممارسات الزراعية، بما يدعم استدامة النشاط الزراعي ويحافظ على الموارد الطبيعية.

وأوضحت البلدية أن الحزمة الخامسة شملت توفير مجموعة متنوعة من مستلزمات الدعم الزراعي، تضمنت بذوراً زراعية متنوعة وعالية الجودة، وأسمدة عضوية ومركبة، إلى جانب الأدوات والمعدات الزراعية التي تساعد المزارعين على تنفيذ أعمالهم بكفاءة أكبر، وتحسين ظروف الإنتاج وجودة المحاصيل.

أصناف جديدة

إلى ذلك، تضمنت المبادرة إدخال أصناف زراعية جديدة، وتخصيص مواد دعم تتناسب مع طبيعة واحتياجات 37 مزرعة متخصصة، في توجه يعكس حرص البلدية على تنويع خيارات الدعم، ومراعاة اختلاف الأنشطة الزراعية ومتطلبات الإنتاج من مزرعة إلى أخرى، بما يسهم في تعزيز التنوع الزراعي وفتح آفاق جديدة أمام المزارعين لتطوير إنتاجهم.

وتترجم سرعة إنجاز الحزمة، التي استفادت منها 250 مزرعة خلال 6 أيام، كفاءة جهود بلدية دبي في تنظيم عمليات توزيع مستلزمات الدعم والوصول إلى المزارعين، بما يضمن استفادتهم من المواد المقدمة وفق احتياجاتهم الفعلية.

وتحرص بلدية دبي على مواصلة تنفيذ المبادرات والبرامج الهادفة إلى دعم المزارعين المحليين في حتا، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الزراعية، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج وتطوير الممارسات الزراعية، بما يدعم استمرارية النشاط الزراعي، ويرسخ مكانة حتا بوصفها إحدى المناطق الواعدة في الإنتاج الزراعي المحلي، ويسهم في تحقيق مستهدفات الإمارة في التنمية المستدامة والأمن الغذائي.