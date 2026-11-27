أكدت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، أن القصص الواقعية التي قدمها المشاركون في مسابقة «قصص من عزيمتنا» نجحت في ترك أثر عاطفي كبير لدى الحضور، مشيرة إلى أن بعض الأفلام تجاوزت التوقعات بما حملته من حكايات إنسانية حقيقية من قلب مجتمع الإمارات.

وقالت معاليها، على هامش العروض الختامية للمسابقة، إن تنوع القصص التي رواها المشاركون من وجهات نظر وتجارب مختلفة جعل من الصعب اختيار حكاية واحدة يمكن القول إنها كانت الأبرز، مضيفة: «القصص الموجودة اليوم كانت فوق التوقعات»، ومؤكدة أن عدداً منها أثار مشاعر الحاضرين بما قدمه من تجارب واقعية.

وتوقفت معاليها عند أحد الأفلام التي تركت أثراً خاصاً لديها، والذي تناول قصة أم يعمل زوجها في المجال العسكري ولديها ابنة من أصحاب الهمم، موضحة أنها سألت مخرج العمل عن مصدر القصة لتكتشف أنها لم تكن من الخيال، وإنما قصة حقيقية عاشها أشخاص بالقرب منه، إذ أخبرها المخرج بأنها قصة جارته.

وقالت إن هذه الواقعية تعكس حجم الحكايات الإنسانية الموجودة في دولة الإمارات والتي لم يصل كثير منها بعد إلى الشاشة، مؤكدة أن القصص التي عُرضت خلال الأمسية كان لكل منها تأثيرها الخاص لدى المشاهدين والحاضرين.

ولفتت معالي منى المرّي إلى جانب آخر فاجأها في المشاركات، موضحة أنها كانت تتوقع، نظراً لارتباط المسابقة بالاحتفالات الوطنية وعيد الاتحاد، أن تكون النسبة الأعلى من المشاركين من الإماراتيين، إلا أن الحضور اللافت للمقيمين من جنسيات مختلفة قدم صورة أخرى عن معنى الانتماء إلى الإمارات.

وأوضحت أن عدداً من المقيمين المشاركين عاشوا تجارب جعلتهم يدركون بصورة أكبر قيمة الأمن والاستقرار الذي توفره الدولة، خصوصاً في ظل ما تشهده المنطقة من حروب وتحديات، كما لمسوا اهتمام القيادة بهم، لينعكس ذلك في أفلام عبّروا من خلالها عن حبهم وانتمائهم للإمارات.

وقالت معاليها إن هذه المشاركات أظهرت كيف يمكن لتجارب الحياة اليومية أن تتحول إلى قصص وطنية وإنسانية، إذ لم يقتصر التعبير عن حب الإمارات على المواطنين، وإنما جاء أيضاً عبر أشخاص من جنسيات مختلفة وجدوا في الدولة الأمن والاستقرار والانتماء، واختاروا ترجمة تجربتهم من خلال الفيلم.

وأكدت أن ما ميّز الأعمال لم يكن المحتوى وحده، إذ أظهرت الأفلام مستوى لافتاً في الإخراج والإنتاج، وهو ما اكتسب أهمية إضافية في ظل مشاركة عدد كبير من الطلبة وصغار السن.

وأشارت معاليها إلى استخدام المشاركين الشباب أدوات وتقنيات حديثة، من بينها الذكاء الاصطناعي والرسوم المتحركة، معتبرة أن ما قدموه يكشف عن جيل جديد يمتلك أدوات مختلفة لرواية قصصه والتعبير عن رؤيته.

وقالت: «أنا سعيدة جداً أن لدينا اليوم عقولاً شابة تستطيع أن تبدأ، وإن شاء الله تشارك في محافل عالمية، وليس فقط في احتفالاتنا في الدولة».

وتكشف التجربة، بحسب حديث معاليها، أن القصص المؤثرة لا تحتاج دائماً إلى أن تأتي من الخيال، ففي البيوت والأحياء وبين أفراد المجتمع حكايات حقيقية قادرة على التعبير عن الإمارات، وعن الأشخاص الذين يعيشون فيها، وعن العلاقة التي تجمعهم بوطن وجد فيه بعضهم جذوره، ووجد فيه آخرون الأمن والاستقرار والانتماء.