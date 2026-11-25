أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن صون كرامة المعلمين ومديري المدارس وتقدير جهودهم واجب على الجميع، مؤكدة أن المساءلة لا تعني التشهير، والاختلاف لا يبرر الإساءة، وأن التعاطف لا يعفي من مسؤولية التحقق من المعلومات. جاء ذلك في تدوينة نشرتها معاليها عبر حسابها على منصة «إكس»، بالتزامن مع تداول مقطع مصور لأحد طلبة المدارس الحكومية، ادعى فيه تعرضه للضرب من جانب إحدى المعلمات، وتحدث عن إجراءات اتخذت بحقه حالت دون انتظامه في الدراسة الحضورية، فيما أصدرت وزارة التربية والتعليم توضيحاً أكدت فيه أن المقطع يتضمن معلومات غير صحيحة ولا يعكس حقيقة الواقعة، على حد وصفها، وأن الإجراءات المتخذة بحق الطالب جاءت وفقاً للوائح المعتمدة، وسبقتها تدخلات تربوية وإجراءات داعمة.

وقالت معالي سارة الأميري في تدوينتها: «من المحزن أن نرى معلمينا ومديري مدارسنا يتعرضون للإساءة والتجريح وهم يؤدون واجبهم، وأن نجد من يتقبل ذلك». وأضافت معاليها: «منهم من أمضى عقوداً في تعليم أجيال أسهمت في نهضة الإمارات. وصون كرامتهم وتقدير جهودهم واجب علينا جميعاً». وتابعت معاليها: «المساءلة لا تعني التشهير، والاختلاف لا يبرر الإساءة، والتعاطف لا يعفينا من مسؤولية التحقق من المعلومات».

توضيح رسمي

ومن جانبها، أوضحت وزارة التربية والتعليم أن ما ورد في المقطع المصور المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الإجراءات المتخذة بحق أحد طلبة المدارس الحكومية يتضمن معلومات غير صحيحة ولا يعكس حقيقة الواقعة.

وأكدت الوزارة أن الإجراءات المتخذة جاءت وفقاً للوائح المعتمدة، وبعد اتخاذ عدد من التدخلات التربوية والإجراءات الداعمة للطالب، بما يضمن سلامة الطلبة والكوادر المدرسية واستقرار البيئة التعليمية، مع استمرار الطالب في تلقي تعليمه عن بُعد دون انقطاع. كما أكدت استمرارها في تقديم الدعم التربوي اللازم للطالب بما يحقق مصلحته، وحرصها على صون حقوق جميع الطلبة وحماية خصوصيتهم. ودعت الوزارة الجمهور إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب تداول المقاطع المصورة والمعلومات غير الصحيحة، مراعاةً لمصلحة الطلبة وخصوصيتهم.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشر أحد طلبة المدارس الحكومية مقطعاً مصوراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث من خلاله عن ملابسات الإجراءات المتخذة بحقه، مدعياً تعرضه للضرب من جانب معلمات في المدرسة، وأشار الطالب، خلال المقطع، إلى أنه كان يُزج به بصورة متكررة في مشكلات داخل المدرسة، مدعياً تعرضه للفصل من الدراسة الحضورية، وأنه يتلقى تعليمه حالياً عن بُعد عبر المنصة التعليمية. وناشد بالسماح له بالعودة إلى مقاعد الدراسة والانتظام حضورياً مع زملائه، وتمكينه من أداء الامتحانات داخل المدرسة، بالتزامن مع انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.