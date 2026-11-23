



كشف عبدالله الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن الدائرة أعادت دراسة تطوير نظام إدارة الأداء الحكومي بعد عامين من العمل على تطويره، لبحث إمكانات توظيف الذكاء الاصطناعي في قياس إنتاجية الموظفين وتوثيق إنجازاتهم بدقة أكبر، بما قد يقلل نقاط الاختلاف بينهم وبين مسؤوليهم المباشرين عند التقييم، مشيراً إلى أن توظيف هذه التقنيات في النظام لا يزال قيد الدراسة.

وأشار إلى أن الدائرة خصصت الملتقى الثاني للموارد البشرية لعام 2026، لبحث فرص استخدام الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، في ظل اتساع استخدامه في المؤسسات وعلى المستوى الشخصي، وامتداد أثره إلى بيئة العمل وطبيعة الخدمات الحكومية، لافتاً إلى أن الملتقى بحث سبل تطوير التشريعات لمواكبة هذه التحولات ودعم استخدام التقنيات في تنظيم وقت الموظف وأداء واجباته، مع الحفاظ على حقوقه.

وأشار إلى أهمية حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي في القرارات الوظيفية وعملية التقييم، موضحاً أن آليات التظلم ستبقى قائمة داخل الجهات الحكومية وعلى مستوى اللجان المركزية، سواء صدر القرار عن مسؤول أو عن الذكاء الاصطناعي.

ولفت الفلاسي إلى أن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي تتطلب مهارات تتطور باستمرار، من أبرزها الفضول المعرفي، والقدرة على طرح السؤال المناسب، والتحليل النقدي للبيانات، وإتقان استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن جودة النتائج ترتبط بقدرة الموظف على فهم المسألة التي يعالجها وتحليل المخرجات للوصول إلى حلول أفضل.

منصة

وأشار إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في التوظيف بدأ بالفعل، مشيراً إلى أن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي أطلق خلال معرض الوظائف الأخير منصة تعتمد على هذه التقنيات لمساعدة الباحثين عن عمل على الوصول إلى الفرص الوظيفية، من خلال تحليل سيرهم الذاتية ومساعدتهم على تطويرها، وعرض خيارات وظيفية تناسب مؤهلاتهم، وصولاً إلى إطلاق خريطة تفاعلية تتيح للباحث عن عمل الاطلاع على مواقع الوظائف المتاحة في دبي واختيار الفرص الأنسب له من حيث الموقع.

وأوضح الفلاسي أن هناك تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المفاضلة بين المرشحين على الوظائف، مشدداً على أن العنصر البشري يجب أن يظل حاضراً في عملية الاختيار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وفي ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل الحكومي، أشار الفلاسي إلى أن التوجه العام يشجع الموظفين على التعلم والتدريب واستكشاف الأدوات الجديدة، ضمن المعايير والضوابط التي تحدد نطاق استخدامها، مشيراً إلى أهمية أن يتعامل الموظف مع هذه الأدوات، مع إبقاء المجال مفتوحاً أمامه للتجربة واكتشاف تطبيقات جديدة تساعده في أداء مهامه.