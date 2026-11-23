أكد خليفة القامة، رئيس منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، أن مجمع دبي لأبحاث المستقبل «ند زعبيل» الذي تم إطلاقه مؤخراً سيشكل منصة دبي لصناعة اقتصاد المعرفة والابتكار، ورافداً داعماً لاقتصاد المستقبل في الإمارة، من خلال ربط البحث العلمي والتطوير بالاستثمار وريادة الأعمال والتكنولوجيا.

حيث سيتم ضمن خطط دبي خلال السنوات المقبلة توفير تمويل لدعم الأبحاث العلمية والمستقبلية، وتمويل الشركات الناشئة في القطاعات البحثية والتطويرية، مشيراً إلى أن الأثر الاقتصادي لن يقتصر على الاستثمار المباشر، بل سيمتد إلى تأسيس شركات جديدة، واستقطاب مؤسسات عالمية، وتطوير ملكية فكرية وتقنيات وحلول جديدة، وخلق فرص نوعية في القطاعات المستقبلية.

بناء

وقال في حوار مع «البيان»: «نجحت دبي على مدار السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للبحث والتطوير والابتكار وصناعة المستقبل، ويمثل مجمع دبي لأبحاث المستقبل «ند زعبيل» .

إضافة استراتيجية جديدة لهذه المنظومة، فهو ليس مجرد مجمع بحثي، بل صرح معرفي مستقبلي في قلب دبي يجمع العلماء والباحثين والمبتكرين والشركات والمؤسسات الأكاديمية والاستثمارية في بيئة واحدة»، لافتاً إلى أن المجمع يستهدف تسريع الانتقال من استشراف التحولات المستقبلية إلى تطوير واختبار الحلول والتقنيات وتحويلها إلى تطبيقات ومشاريع ذات أثر حقيقي.

وهذا امتداد لرؤية دبي في أن تبقى شريكاً رئيسياً في صناعة مستقبل العالم، وواحدة من أكثر مدنه استعداداً للمستقبل وفرصه.

نخبة

وفيما يتعلق باستهداف المجمع استقطاب نخبة من العلماء والباحثين والمهندسين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، أوضح خليفة القامة أن المواهب العالمية تحتاج إلى منظومة متكاملة تجمع البنية التحتية المتقدمة، والتمويل، والشركاء، وفرص البحث، والتجربة والتطبيق.

وهذا ما سيقدمه مجمع دبي لأبحاث المستقبل «ند زعبيل»، حيث سيضم مختبرات ومراكز علمية وبحثية، وحاضنات إبداعية وابتكارية تستضيف أفضل المواهب والخبرات المتخصصة، إلى جانب كبرى الشركات التكنولوجية والمؤسسات الدولية العاملة في مجالات التطوير والابتكار.

كما يتميز بموقعه في قلب دبي، على بعد نحو كيلومتر واحد من عدد من أبرز معالم ومراكز المدينة، وهو ما يعزز جاذبيته مجتمعاً عالمياً متكاملاً للباحثين والمبتكرين وصناع المستقبل.

وأشار إلى أن «ند زعبيل» يركز على قطاعات مستقبلية تشمل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا المتقدمة، والتقنيات الحضرية والصحية والبيئية، وهذه القطاعات ترتبط بشكل مباشر بمستقبل الإنسان وجودة الحياة والاقتصاد.

وسيكون المجمع مركزاً رئيسياً في دبي لتصميم وصناعة مستقبل هذه المجالات، بما يشمل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا المتقدمة والتقنيات الحضرية والتكنولوجيا الصحية والبيئية.

والميزة الأساسية هي جمع عناصر المنظومة في مكان واحد، من الباحثين والمختبرات إلى الشركات والمستثمرين والجهات الحكومية. هذا التكامل يساعد على اختصار المسافة بين البحث والتجربة والتطبيق، بحيث تتحول الأفكار الواعدة إلى تقنيات وحلول ومشاريع يمكن اختبارها وتطويرها وتوسيع أثرها.

ربط

وقال خليفة القامة، بخصوص الربط بين الجامعات ومراكز الأبحاث والشركات التكنولوجية والمستثمرين والجهات الحكومية لتسريع انتقال الابتكارات من البحث والتطوير إلى التطبيق، إن الشراكات هي جزء أساسي من نموذج «ند زعبيل»، فالمجمع سيجمع مختبرات ومراكز بحثية وحاضنات ابتكارية وشركات تكنولوجية ومؤسسات أكاديمية واستثمارية وجهات حكومية ضمن منظومة واحدة، ووجود هذه الجهات معاً يفتح المجال أمام مشروعات بحثية وتطويرية مشتركة.

واختبار الحلول وربطها بالتحديات والاحتياجات الفعلية، وتوفير قنوات للتمويل والاستثمار. والهدف هو بناء مسار أكثر سرعة وتكاملاً ينقل الابتكار من المختبر إلى التطبيق، ومن الفكرة إلى فرصة اقتصادية قابلة للنمو.

حاضنات للابتكار

وأشار إلى أن المجمع سيضم حاضنات للابتكار وشركات تكنولوجية ومؤسسات استثمارية، إلى جانب تخصيص استثمارات لتمويل الشركات الناشئة في القطاعات البحثية والتطويرية، وقال:

نريد أن يجد رائد الأعمال في دبي كل ما يحتاج إليه لتطوير فكرته في منظومة واحدة من الخبرات العلمية والتقنية، والبنية التحتية، والمختبرات، والشركاء والمستثمرين، وسيدعم المجمع تخصيص تمويل لدعم الشركات الناشئة في القطاعات البحثية والتطويرية هذه البيئة، إلى جانب الحاضنات الابتكارية والمؤسسات الاستثمارية والشركات العالمية التي سيستضيفها المجمع، ونحن نطمح إلى توفير البيئة التي تمكّن الشركات الواعدة من الانتقال من الفكرة إلى المنتج، ومن المنتج إلى شركة قابلة للنمو، ومن دبي إلى الأسواق العالمية.

تطلعات

وأوضح خليفة القامة أن الإنسان هو الهدف النهائي لكل جهود البحث والتطوير والابتكار، ولذلك يركز أثر «ند زعبيل» على مجالات مرتبطة مباشرة بمستقبل الإنسان، بما فيها التكنولوجيا الصحية والبيئية، والذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات الحضرية، ونتطلع إلى أن تسهم الأبحاث والمشاريع التي يحتضنها المجمع في تطوير حلول جديدة ترتقي بجودة الحياة، وتحسن كفاءة المدن والخدمات، وتدعم الصحة والاستدامة، وتستفيد من التكنولوجيا لمعالجة تحديات حقيقية تواجه الأفراد والمجتمعات.

مستهدفات

وقال خليفة القامة: لدينا مستهدفات واضحة للمجمع، فمن المتوقع أن يستضيف نحو 30 ألف عالم وباحث ورائد أعمال سنوياً، فيما يُتوقع إنجاز عمليات البناء والتشغيل خلال خمس سنوات، لكن النجاح لن يقاس بالأرقام وحدها.

سننظر أيضاً إلى نوعية الأبحاث والمشاريع التي يحتضنها المجمع، وعدد الحلول التي تنتقل إلى التطبيق، والشركات التي تنطلق وتنمو من خلاله، والمواهب والشراكات العالمية التي يستقطبها، وطموحنا أن يصبح «ند زعبيل» حاضنة للجهود البحثية والمشاريع الطموحة في دبي، ومقراً للباحثين والمبتكرين ورواد التكنولوجيا والمستقبل من حول العالم، بما يعزز مكانة دبي إحدى أكثر مدن العالم استعداداً للمستقبل وفرصه.