

رصدت شرطة دبي نحو 36 تحدياً أمنياً مستقبلياً في إطار متابعتها للمتغيرات العالمية، وعرضت خلال مشاركتها في «أسبوع دبي للمستقبل 2026» عدداً من مشاريعها، من بينها المنصة المرورية الرقمية، ومنصة الخرائط الأمنية الذكية، ومنصة الجرائم الإلكترونية.

وقالت منال راشد القاسمي، مدير إدارة التخطيط المستقبلي في مركز استشراف المستقبل في القيادة العامة لشرطة دبي، إن تطوير هذه المنصات يأتي في إطار التوجهات الحكومية لدولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، بما فيها التوجه نحو استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي. وأوضحت أن المنصات تهدف إلى خدمة الإنسان والمجتمع، بما ينسجم مع رؤية شرطة دبي، وإمارة دبي2040.

حلول

وأضافت أن فرق الابتكار والقائمين على المشاريع المستقبلية عملوا على تطوير حلول وابتكارات أمنية للتعامل مع التحديات التي رصدتها شرطة دبي، كما استعرضت الشرطة خلال الأسبوع أجهزة وأدوات طورتها، من بينها الطائرات المسيّرة (الدرون)، فيما لا تزال مشاريع أخرى قيد التجربة، تمهيداً لإطلاقها خلال السنوات المقبلة.

وأشارت القاسمي إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «فيوتشرز بلاتفورم» الفنلندية، التي تستخدم شرطة دبي منصتها منذ أكثر من خمس سنوات لرصد المتغيرات العالمية وتصنيف الإشارات المرتبطة بها وبناء السيناريوهات المستقبلية. وأكدت أن الشراكة ستدعم جهود شرطة دبي في استشراف المستقبل والتخطيط له بدقة أكبر.

إنسان المستقبل

من جانبه قال النقيب طبيب دكتور سعيد حسين كرم، رئيس قسم الفرص المستقبلية في مركز استشراف المستقبل في القيادة العامة لشرطة دبي، إن مشاركة شرطة دبي في الأسبوع، الذي يقام تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل»، تنطلق من إيمانها بأن الإنسان محور استشراف المستقبل.

وأوضح أن المشاركة تُبرز دور الاستشراف في تطوير العمل الشرطي عبر استباق التحديات، واستكشاف الفرص المستقبلية واقتناصها، وتبنّي حلول تواكب المتغيرات، وتلبي احتياجات الإنسان.

وأضاف أن مستقبل الأمن يبدأ من الإنسان، عبر تنمية قدراته، وتعزيز جاهزيته، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار لخدمته، وتحسين جودة حياته، مؤكداً أن استشراف المستقبل مسؤولية تترجمها شرطة دبي بالعمل اليوم على بناء مستقبل أكثر أماناً ومرونة.