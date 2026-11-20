



في وقت ينشغل فيه العالم بسباق التكنولوجيا وتطورات الذكاء الاصطناعي، تطرح دبي من خلال فعاليات وحوارات «أسبوع دبي للمستقبل» رؤية مختلفة للنقاش حول المستقبل، تنطلق من الإنسان نفسه، وقدرته على مواكبة التحولات المتسارعة والحفاظ على دوره وقيمته في عالم تتغير ملامحه يوماً بعد آخر.

فعلى الرغم من تصدر التكنولوجيا المشهد لسنوات طويلة، لم يعد السؤال الأهم متعلقاً بقدرات الآلات أو سرعة الابتكار الرقمي، بل بمدى استعداد الإنسان للتعامل مع هذه المتغيرات، والمهارات التي يحتاجها ليكون شريكاً في صناعة المستقبل، لا مجرد متلقٍ لتحولاته. وهذا ما يعكسه شعار الأسبوع «لأجل إنسان المستقبل»، الذي يضع الازدهار الإنساني في صميم التقدم التقني.

وفي هذا السياق، يترجم تأكيد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، خلال زيارته أسبوع دبي للمستقبل، التزام دبي بتوظيف التقنيات المتقدمة ودفع الابتكار وبناء الشراكات وتمكين المواهب لاستكشاف القطاعات والفرص التي ستشكل مستقبل البشرية، إذ يعكس هذا التأكيد أن الاستثمار في الإنسان لا ينفصل عن الاستثمار في التكنولوجيا.



وفي جلسة «المدينة التي لا تنام»، قدم معالي المهندس مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، تصوراً لدبي عام 2040، من خلال محاكاة ليوم كامل في المدينة، وكيف يمكن للتكنولوجيا والتخطيط الاستباقي أن يجعلا الخدمات أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات السكان.

وأبرز ما لفت الانتباه في حديثه تأكيده أن تفاصيل تبدو عادية في حياة الناس، مثل شاطئ نظيف أو حديقة مرتبة أو طريق جاهز للاستخدام، تقف خلفها جهود فرق تعمل باستمرار، واضعة راحة الإنسان واحتياجاته في المقام الأول.

وهي رسالة تختصر جانباً مهماً من مفهوم مدن المستقبل: ليست المدينة الذكية الأكثر اعتماداً على التكنولوجيا بالضرورة، بل المدينة التي يشعر سكانها بأثر هذا التطور في حياتهم اليومية.

واليوم امتلاك المعرفة وحده لم يعد كافياً لتحقيق التميز، خاصة أن الذكاء الاصطناعي بات قادراً على الوصول إلى المعلومات وتحليلها وإنتاجها خلال ثوانٍ، بينما في المقابل، تزداد أهمية المهارات التي يصعب على الآلات محاكاتها، مثل التفكير النقدي والإبداع والتعاطف والقدرة على اتخاذ قرارات أخلاقية وفهم السياقات المعقدة.

في هذا الإطار تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في مفهوم التعليم، فلم يعد النموذج التقليدي قادراً على تلبية متطلبات المرحلة المقبلة، في ظل التغيرات المتسارعة في الوظائف والمهارات التي تجعل التعلم المستمر ضرورة ترافق الإنسان على مدار حياته، سواء على المستوى المهني أو الشخصي، ويمتد هذا التحول ليشمل الحكومات والشركات أيضاً، التي باتت تدرك أن القدرة على التعلم والتكيف أصبحت من أهم مقومات النجاح والاستمرار في بيئة اقتصادية تتغير باستمرار.

وفي سياق هذه التحولات، يبرز مفهوم الحكمة باعتباره امتداداً أعمق للمعرفة. فالحصول على المعلومات أصبح متاحاً على نطاق واسع، لكن التحدي الحقيقي يكمن في فهمها وتقييمها، والتمييز بين الحقيقة والتضليل، وتقدير النتائج قبل اتخاذ القرارات. فالحكمة ليست في معرفة الإجابات فحسب، بل في القدرة على طرح الأسئلة الصحيحة واختيار ما يخدم الإنسان والمجتمع.

كما أن التطور التقني لا يغير أساليب العمل والتعلم وحدها، بل يفتح نقاشاً أوسع حول الهوية البشرية ودور الإنسان في عالم تتزايد فيه الأتمتة. ومن هنا تبرز أهمية التعامل مع التكنولوجيا باعتبارها وسيلة للتمكين وتحسين جودة الحياة، لا بديلاً عن الإنسان أو قدراته.

وفي هذا السياق يقدم «أسبوع دبي للمستقبل» مساحة تتجاوز عرض الابتكارات والتقنيات الحديثة إلى مناقشة انعكاساتها على التعليم والعمل والصحة وجودة الحياة، واستشراف المهارات التي تحتاجها الأجيال المقبلة لقيادة التحولات بثقة وكفاءة.

وتكمن أهمية هذه الرؤية في أنها تعيد ترتيب الأولويات؛ فبينما تتسابق المدن والدول على تطوير بنيتها الرقمية وتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي، تركز دبي على الاستثمار في الإنسان باعتباره العنصر الأكثر أهمية في معادلة المستقبل. فمهما بلغت التكنولوجيا من تطور، تظل قيمتها الحقيقية مرتبطة بكيفية توظيفها والغايات التي تخدمها.

وهنا تتشكل ملامح تحول يتجاوز اقتصاد المعرفة إلى ما يمكن تسميته «اقتصاد الحكمة»، حيث لا تقاس القيمة بكمية المعلومات المتاحة، بل بالقدرة على فهم التعقيد، وصناعة المعنى، واتخاذ قرارات مسؤولة تراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية، ولذلك، فإن الرهان الحقيقي لا يقتصر على تطوير التكنولوجيا، بل يمتد إلى إعداد إنسان يمتلك المعرفة والحكمة والمرونة، ويتمتع بشغف التعلم والقدرة على قراءة المتغيرات واستشراف ما هو قادم.

ومن هذا المنطلق، تقدم دبي رسالة واضحة مفادها أن المستقبل الأفضل ليس بالضرورة الأكثر تقدماً من الناحية التقنية، بل الأكثر قدرة على خدمة الإنسان والارتقاء بحياته. فالتكنولوجيا قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة، لكن الحكمة الإنسانية ستظل البوصلة التي تحدد اتجاهها.