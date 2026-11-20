كشف المهندس أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي، أن المرحلة المقبلة من التطوير الحضري في دبي تتجه نحو «المدن المرنة والذكية» التي توازن بين النمو الاقتصادي المتسارع والحفاظ على الموارد البيئية، مع التركيز على جودة حياة الإنسان، مشيراً إلى أن مشاركة المدينة في «أسبوع دبي للمستقبل» تسلط الضوء على دور التخطيط العمراني المبتكر في صياغة هذا التحول.

وأكد لـ«البيان» أن مسيرة التطور العمراني والحضري في دبي استمدت قوتها وديمومتها من الرؤية الاستشرافية الثاقبة للقيادة الرشيدة، وقال: «إن التزامنا المطلق برؤية قيادتنا الرشيدة يمثل البوصلة التي توجّه خططنا نحو المستقبل؛ فدبي لم تنتظر المستقبل يوماً، بل صاغته بفضل فكر قيادي يضع دائماً رفاه الإنسان وسعادته في قمة الأولويات، ويسخّر كافة الإمكانات لتكون الإمارة سباقة وعالمية في كل قطاع».

مستقبل دبي

وشدد الخطيب على أن «مدينة إكسبو دبي» تشكل أحد المرتكزات الأساسية للنمو الحضري القادم في دبي، وأنها ليست مجرد مشروع عمراني، بل تمثل قلب مستقبل دبي، ونموذجاً حياً لمدن الغد التي تتكامل فيها التكنولوجيا المتقدمة مع الاستدامة لخدمة الأجيال القادمة.

وأوضح الخطيب أن تصميم البيئات العمرانية الحديثة لم يعد يقتصر على تشييد المباني، بل يمتد ليشمل بناء مجتمعات مترابطة تُحفز على الابتكار وتُعزز التفاعل الاجتماعي، وقال: «نحن نعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والمدينة؛ ففي مدينة إكسبو دبي، جرى توظيف المساحات المفتوحة، وتقنيات التبريد الحضري، والحلول الرقمية المتقدمة لتوفير بيئة عمل وسكن ترفع من إنتاجية الأفراد وتمنحهم أسلوب حياة صحياً ومستداماً بعيداً عن صخب المدن التقليدية».

البنية التحتية

ولفت الخطيب إلى أن البنية التحتية في المدينة صُممت لتكون قابلة للتكيف مع متغيرات المستقبل وتقنياته المتلاحقة، بدءاً من شبكات الطاقة الذكية وصولاً إلى أنظمة التنقل المستدامة، وأن النجاح ينبع من الالتزام بتطبيق أعلى معايير الاستدامة في كل ما نقوم به، وهو ما يبرز بوضوح في المشاريع السكنية النوعية التي تدمج الطبيعة في تفاصيل الحياة اليومية للسكان والزوار على حد سواء.

التقاء الاقتصاد الجديد

وتطرق الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري إلى الجاذبية الاستثمارية للمدينة، مؤكداً أن التكامل اللوجستي بين مدينة إكسبو دبي ومطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي يخلق منظومة اقتصادية لا مثيل لها، وأن استقطاب الجيل الجديد من الشركات التي تبحث عن مقرات تتوافق مع معايير الاستدامة العالمية، وتوفر لها في الوقت ذاته بيئة تجريبية حقيقية لاختبار حلول التكنولوجيا النظيفة والاقتصاد الدائري، يعزز تنافسية دبي كمركز عالمي لريادة الأعمال والابتكار.

وأكد الخطيب أن مدينة إكسبو دبي تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة تجسد طموحات دبي المستقبلية، مشدداً على أن الاستثمار في البنية التحتية المستدامة وفي الإنسان هو الضمانة الحقيقية لبناء مدن قادرة على الازدهار لعقود قادمة.