كشف سامر المرزوقي مدير إدارة الأفلام والإنتاج في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، أن المبادرة الوطنية «قصص من عزيمتنا»، استقطبت 640 مشاركة من مواطنين ومقيمين، منذ إطلاق المسابقة في سبتمبر الماضي، مشيراً إلى أن حجم الإقبال تجاوز التوقعات، في ظل اشتراط تقديم أفلام مكتملة، وليس مجرد أفكار أو مشاريع قيد التطوير.

جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية خاصة عقدت الخميس، لإلقاء الضوء على المبادرة التي تأتي ضمن احتفالات الشهر الوطني في دبي، وتهدف إلى توظيف صناعة الأفلام في التعبير عن الهوية الوطنية والتماسك المجتمعي، وإتاحة المجال أمام مختلف فئات المجتمع لتقديم قصص سينمائية تعكس علاقتهم بالإمارات.

وأوضح المرزوقي أن المسابقة، التي ينظمها مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية التابع لمجلس دبي للإعلام، تستهدف المحترفين والطلبة والهواة، على حد سواء، لافتاً إلى أن الهدف لا يقتصر على الاحتفاء بالأعمال السينمائية، وإنما يمتد إلى اكتشاف مواهب جديدة، ودعمها، وتطوير بيئة الإنتاج المحلية، وتعزيز مكانة دبي وجهة إقليمية وعالمية للإنتاج والإبداع.

وقال إن معظم المشاركات التي تلقتها المسابقة جاءت من المقيمين، وهو ما اعتبره مؤشراً إلى قوة الرسالة التي تحملها المبادرة، وقدرة القصص الوطنية على التعبير عن مجتمع دبي المتعدد.

وأضاف أن بعض الأفلام التي اطلع عليها استطاعت، رغم بساطة فكرتها، تقديم رسائل مؤثرة عن حب الوطن وتكاتف المجتمع، مؤكداً أن المشاركة الواسعة تعكس ما يتميز به مجتمع الإمارات من تسامح وترابط وانتماء.

55 فيلماً

وتقام الفعالية الختامية للمسابقة في 26 نوفمبر، تحت شعار «55 عاماً.. 55 فيلماً.. وطن واحد»، حيث سيتم عرض 55 فيلماً وصلت إلى المرحلة النهائية، واختارتها لجنة تحكيم تضم سبعة أعضاء.

وأوضح المرزوقي أن عرض الأفلام على الشاشة السينمائية، يمثل في حد ذاته تكريماً لصناعها، لا سيما المواهب والهواة الذين ستتاح لهم فرصة مشاهدة أعمالهم في السينما برفقة عائلاتهم وأصدقائهم.

ومن بين الأفلام الـ 55 المتأهلة، سيتم اختيار 10 أفلام فائزة، خمسة في فئة المحترفين وخمسة في فئة الطلبة، فيما تشمل مجالات الأعمال المشاركة الأفلام الروائية والوثائقية وأعمال الذكاء الاصطناعي والرسوم المتحركة وغيرها.

وتستند عملية التحكيم إلى مجموعة من المعايير، تشمل قوة القصة، والإبداع والأصالة، ومدى ارتباط العمل بمحاور المسابقة، والرؤية الفنية لصانع الفيلم، والجودة التقنية من تصوير وإضاءة وعناصر فنية، إلى جانب قدرة الفيلم على التأثير في المشاهد ومشاعره.

وتدور الأعمال المشاركة حول أربعة محاور رئيسة، تتناول الجهود في الدفاع عن الوطن، ومفهوم «وطن واحد ومجتمعات متعددة»، واستمرار الحياة رغم التحديات، والتطلع إلى مستقبل يصبح فيه المجتمع والدولة أكثر قوة.

الاقتصاد الإبداعي

ورداً على سؤال لـ «البيان» حول الأثر المتوقع لمثل هذه المبادرات في دعم الأجندة الاقتصادية، واستقطاب الفرص إلى قطاعي الأفلام والألعاب الإلكترونية، أكد المرزوقي أن دعم الصناعات الإبداعية والمواهب، يرتبط مباشرة بخلق الوظائف وإنتاج المحتوى، وتحريك النشاط الاقتصادي المرتبط بقطاع الإنتاج.

وأشار إلى أن دبي تمتلك بالفعل منظومة قوية للإنتاج، تشمل مدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للاستوديوهات، لافتاً إلى أن تطوير المواهب وتشجيع الشباب والطلبة على دخول القطاع، يسهمان في توسيع القاعدة الإبداعية، وخلق المزيد من الفرص الاقتصادية.

وأكد أن دبي بنت خلال العقود الثلاثة الماضية قصص نجاح في الإنتاج التلفزيوني والسينمائي، قائمة على الشراكات والتعاون، بما يحقق منفعة متبادلة، وأن مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، سيواصل البناء على هذا النهج وتوسيعه.

وعن مستقبل الفائزين والمواهب التي تكشف عنها المسابقة، أوضح المرزوقي أن تركيز المكتب ينصب بصورة أساسية على تطوير مهاراتهم، وربطهم بالخبرات والشراكات والمشاريع الموجودة في دبي، مع العمل بالتعاون مع شركاء محليين وإقليميين على دعم فرصهم في مشروعات مستقبلية.

ولا تنتهي المبادرة مع إعلان الفائزين، حيث كشف المرزوقي عن أن الأفلام المشاركة ستدخل، بعد ختام المسابقة، ضمن سجل وطني وأرشيف لذاكرة الوطن، على أن تتم مشاركتها مع الجهات المحلية والاتحادية المختصة بأرشفة تاريخ الدولة.