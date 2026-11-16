دبي.. 20 عاماً من سلامة الغذاء و"خارطة طريق" للمرحلة المقبلة

أعلنت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة عن إطلاق «خارطة طريق سلامة الغذاء»، بوصفها وثيقة استشرافية وبوصلة استراتيجية للسنوات المقبلة، تستند إلى خبرة دبي المتراكمة على مدى 20 عاماً، وتوظف إمكانات الذكاء الاصطناعي والبيانات لبناء أنظمة غذائية أكثر مرونة وأماناً واستدامة.

وأكدت الدكتورة رفيع أن إطلاق الخارطة يمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من العمل، تقوم على استباق التحديات وتعزيز جاهزية المنظومة الغذائية للتعامل مع المتغيرات العالمية، وتطوير أدوات أكثر كفاءة في مراقبة المخاطر وضمان سلامة الأغذية عبر مختلف مراحل سلاسل الإمداد.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها في افتتاح الدورة العشرين لمؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية الذي تنظّمه بلدية دبي، تحت شعار «مستقبل الأنظمة الغذائية الذكية» بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والجمعية الدولية لحماية الأغذية، والرابطة الوطنية للصحة البيئية، خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري.

مركز عالمي

وأكدت الدكتورة نسيم رفيع، ان دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار في مجال سلامة الغذاء، عبر تطوير منظومة رقابية ذكية تستبق المخاطر وتعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتقنيات المخبرية المتقدمة، في تحول استراتيجي ينقل سلامة الغذاء من مرحلة الرقابة التقليدية إلى مرحلة الوقاية والاستشراف وصناعة الحلول المستقبلية.

وقالت إن الإمارة نجحت خلال عقدين في بناء تجربة رائدة في سلامة الغذاء، وتحولت من مركز محوري لتجارة الأغذية إلى مختبر عالمي للابتكار ووجهة دولية لاستشراف مستقبل الأنظمة الغذائية، مستندة إلى رؤية تضع حماية الإنسان وتعزيز جودة الحياة في مقدمة أولوياتها.

منصة دولية

وأوضحت أن المؤتمر، منذ انطلاقته عام 2006 بمشاركة 16 متحدثاً، أصبح منصة دولية لتبادل المعرفة والخبرات، وقدم على مدى مسيرته أكثر من 2000 عرض علمي، وأسهم في توفير ما يزيد على 500 ألف ساعة من المعرفة والتدريب لنحو 47 ألف مشارك وقائد وصانع قرار من مختلف أنحاء العالم.

وأضافت أن هذه المسيرة تزامنت مع تطور نوعي في منظومة سلامة الغذاء بدبي، التي أصبحت تجمع بين الرقابة العلمية والقدرات الميدانية والمختبرات المتقدمة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى إنجاز أكثر من 22 مليون فحص مخبري للأغذية والمياه والمنتجات الاستهلاكية، مع تقليص زمن بعض الفحوصات المتقدمة إلى دقيقتين فقط، الأمر الذي يعكس كفاءة البنية المخبرية وقدرتها على تسريع عمليات التحقق وتعزيز دقة النتائج.

4 تحولات

وبينت أن تجربة دبي شهدت أربعة تحولات رئيسية أسهمت في إعادة صياغة مفهوم سلامة الغذاء؛ أولها الانتقال من التفتيش التقليدي إلى الوقاية واستشراف المخاطر، من خلال التقييمات الذكية ورفع كفاءة العاملين وتحويل الفرق الميدانية إلى شركاء في التطوير والتحسين المستمر.

بينما يتمثل التحول الثاني في الانتقال من استخدام التكنولوجيا كأداة مساندة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والتتبع الرقمي والتفتيش الذكي، ورصد المخاطر التي قد لا تكون ظاهرة بالوسائل التقليدية، وذلك عبر مبادرات مثل «intelSPECT» و«INSIGHT»، التي تعزز القدرة على اكتشاف المخاطر الناشئة واستباقها.

ويتمثل التحول الثالث في دمج سلامة الغذاء مع التغذية والاستدامة، انطلاقاً من أن الغذاء الآمن لا يقتصر على ضمان سلامة المنتج، بل يشكل أساساً لصحة مستدامة ومجتمع أكثر قدرة على مواجهة تحديات المستقبل.

ويختص التحول الرابع في ترسيخ التميز ثقافة وأسلوب عمل، عبر الانتقال من مجرد الالتزام بالاشتراطات إلى تعزيز ثقافة طوعية وتنافسية، وإشراك الخبراء والباحثين والشباب وطلبة الجامعات والمدارس في ابتكار الحلول والمساهمة في بناء مستقبل أنظمة الغذاء.

إنجازات

وذكرت الدكتورة نسيم رفيع أن ما تحقق من إنجازات لم يكن ليتأتى لولا تكامل الجهود مع الشركاء في القطاع الحكومي، وبناء تحالفات مع أكثر من 25 منظمة دولية وإقليمية، إلى جانب إسهامات العلماء والخبراء والمفتشين والمبتكرين والمشاركين في المؤتمر.

وأشارت إلى أن دبي تؤسس اليوم لمرحلة جديدة تجعل من العلم والابتكار والتعاون الدولي ركائز لتطوير منظومة سلامة الغذاء، وتعزيز جودة الحياة، والمساهمة في صياغة مستقبل أكثر أمناً واستدامة للغذاء في المنطقة والعالم.