دبي تعزز كفاءة استهلاك المياه بـ 67.37 مليون متر مكعب وفورات



تتبنى هيئة كهرباء ومياه دبي استراتيجية متكاملة لتشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط حياة واعٍ ومستدام، والمحافظة على الموارد الطبيعية، ورفع مستوى وعيهم بسبل تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه.

وفي هذا السياق، حققت خدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه»، ضمن مبادرة «الحياة الذكية»، منذ إطلاقها في يوليو 2018، وفورات تجاوزت 67.376 مليون متر مكعب من المياه.

إشعارات آنية

وتعد الخدمة من أبرز الأدوات الرقمية التي تساعد متعاملي هيئة كهرباء ومياه دبي على اكتشاف أي تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد، وتمكّنهم كذلك من فهم استهلاكهم للكهرباء والمياه، ومراقبته بفعالية وبشكل استباقي وذاتي ورقمي، من دون الرجوع إلى الهيئة.

ويتم إرسال إشعارات آنية للمتعامل في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك.

وتعكس هذه الوفورات فعالية المبادرة، ونجاحها في خفض الهدر وحماية الموارد، حيث تحرص الهيئة على إطلاق مبادرات توعوية وبرامج رقمية مبتكرة، لتشجيع الجمهور على دعم مسيرة المستقبل المستدام.

إلى ذلك، وفي إطار آخر، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي «مهرجان القراءة والمعرفة»، لتسليط الضوء على كتاب «الرسائل» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعريف الموظفين وطلاب أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي وأطفال مراكز رعاية الطفل التابعة للهيئة بالقيم والمبادئ التي شكلت تجربة سموه في القيادة والحياة والعمل الحكومي وبناء الإنسان وصناعة المستقبل.

وركزت الفعالية على تعريف الأجيال بأبرز محطات مسيرة صاحب السمو الحافلة بالعمل والإنجاز، وإطلاعهم على أهم الدروس والقرارات التي اتخذها سموه لتحويل الطموحات إلى مشروعات ومبادرات تصنع أثراً إيجابياً ومستداماً في حياة الناس.

مسيرة

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «لطالما استلهمنا من كلمات وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لمواصلة مسيرة البناء والإنجاز والتميز والمحافظة على المكتسبات، لتبقى راية الاتحاد عالية خفاقة.

ويمثل كتاب «الرسائل» تحفة أخلاقية وفنية وإنسانية متفردة، وإرثاً معرفياً وفكرياً تستفيد منه الأجيال الحالية والقادمة، ويتضمن خلاصة نحو 6 عقود من العمل في خدمة الوطن والإنسان، والمواقف المشرفة التي أسهمت في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً جديراً بالتعلم والتأمل».

وتضمّن «مهرجان القراءة والمعرفة» مجموعة متنوعة من الفعاليات، شملت جلسة حوارية حول كتاب «الرسائل»، وجلسات توعوية مستوحاة من الكتاب حملت عناوين «من مراكز المعرفة في الهيئة إلى مكتبتك: فصل جديد لكل كتاب»، و«من الرسائل إليك: رحلة قراءة شخصية»، إضافة إلى جلسة تفاعلية للأطفال مع الروبوت، تحت عنوان «بساتين الحروف»، وورشة عمل «علامة للذكرى: صمم فاصل كتابك الخاص»، وورشة «خمن الكتاب»، ومسابقة «أكمل الفراغات»، و«تحدي الحروف».