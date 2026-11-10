انطلاق معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية بمشاركة أكثر من 300 هيئة وشركة محلية وعالمية

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الأولى من معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية "عالم المركبات الكهربائية 2026"، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات في دبي ومنظمة تحالف الصين للمركبات الكهربائية (China EV100)، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمشاركة أكثر من 300 هيئة وشركة ومنظمة محلية وعالمية، ونحو 120 متحدثاً من الخبراء والمسؤولين والمتخصصين في قطاعات النقل والتكنولوجيا والطاقة.

ويستمر الحدث الذي يقام في في مركز دبي التجاري العالمي، حتى 12 نوفمبر الجاري، ويقام تحت شعار "نحو مستقبل ذكي ومستدام في التنقل"، ليشكّل منصة دولية لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات المركبات الكهربائية والتنقل الذكي والمستدام، وتعزيز التعاون والشراكات الاستثمارية والتكنولوجية، بما يرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لتطوير حلول التنقل المستقبلية

وتفقّد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أجنحة معرض دبي الدولي للمركبات الكهربائية، واطّلع خلال جولته على أحدث الابتكارات والتقنيات التي تعرضها الشركات والمؤسسات المشاركة في مجالات المركبات الكهربائية، وأنظمة الشحن الذكي، والمركبات ذاتية القيادة، وحلول التنقل الجوي، والتقنيات المتقدمة التي تسهم في تطوير منظومة النقل وتعزيز كفاءتها واستدامتها.

وشملت جولة معاليه أجنحة عدد من الشركات العالمية والمحلية والجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية، من بينها هيئة كهرباء ومياه دبي، ومركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، ومجموعة الفطيم، وشركة BYD، وشركة XPENG، وجامعة هيريوت وات دبي، إلى جانب شركات متخصصة في خدمات المركبات الكهربائية والبنية التحتية للشحن، حيث استمع إلى شرح حول أحدث الحلول والتطبيقات المبتكرة، بما فيها الحافلات الكهربائية، وتقنيات القيادة الذاتية، والمركبات الكهربائية المتطورة، وأنظمة الشحن السريع، وحلول صيانة المركبات الكهربائية وإدارة الأساطيل، إلى جانب الابتكارات البحثية في مجال التنقل الذكي والمستدام.

واطّلع معاليه كذلك على مجموعة من المشاريع والتقنيات المستقبلية التي تستعرضها الجهات المشاركة، من بينها المركبات الكهربائية القادرة على الجمع بين التنقل البري والجوي، والروبوتات ذاتية القيادة المخصصة للمهام الميدانية، والتطبيقات المتقدمة في أنظمة التحكم بالمركبات، إلى جانب حلول التنقل والخدمات اللوجستية للميل الأخير، التي تعكس التطور المتسارع في صناعة المركبات الكهربائية وتنوع استخداماتها في قطاعات النقل والخدمات، وتفتح آفاقاً جديدة لتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير منظومة تنقل متكاملة وذكية ومستدامة.

وتأتي مشاركة الهيئة في إطار جهودها الرامية إلى دعم التحوّل نحو منظومة تنقّل أكثر استدامة، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتنقّل الكهربائي والذكي، إلى جانب إبراز دورها في تطوير حلول النقل المستقبلية، وتبنّي التقنيات المبتكرة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة في قطاع التنقّل.

مشاركة الهيئة

وتستعرض الهيئة، خلال مشاركتها في المعرض، مجموعة من أبرز مبادراتها ومشاريعها وحلولها وخدماتها في مجالات التنقّل الكهربائي والمستدام، بما يعكس جهودها في تطوير منظومة النقل الجماعي، وتوسيع استخدام المركبات صديقة البيئة، وتوظيف التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية، ودعم مستهدفات استراتيجية دبي للتنقّل المستدام.

وتتضمن المبادرات والمشاريع، التي تستعرضها الهيئة في المعرض أربعة نماذج رئيسة تعكس توجّهاتها نحو تطوير وسائل نقل مبتكرة ومستدامة؛ تشمل الحافلات الكهربائية، التي تسهم في تعزيز استدامة منظومة النقل الجماعي والحد من الانبعاثات الكربونية، والدراجات النارية الكهربائية، التي تدعم التحوّل نحو حلول أكثر استدامة في قطاع توصيل الطلبات، إلى جانب محطات تبديل البطاريات التي تسهم في تعزيز كفاءة تشغيل هذه الدراجات وتسهيل استخدامها.

وتسلّط الهيئة الضوء كذلك على مبادرة العبّرة الكهربائية، التي تجسّد جهودها في تطوير وسائل النقل البحري المستدامة، والحد من البصمة الكربونية لقطاع النقل البحري، فضلاً عن مشروع مركبات الأجرة ذاتية القيادة، الذي يعكس توجّه الهيئة نحو توظيف تقنيات القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي في خدمات التنقّل، وتطوير حلول نقل ذكية تواكب متطلّبات المستقبل وتعزز كفاءة تجربة المتعاملين.

وتؤكد مشاركة الهيئة بصفتها منظّماً مشاركاً أهمية تكامل الجهود مع الشركاء المحليين والدوليين، وتبادل الخبرات واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات، بما يدعم تسريع التحوّل نحو التنقّل الكهربائي، ويعزز كفاءة واستدامة منظومة النقل، ويسهم في تحقيق مستهدفات دبي البيئية والمناخية.