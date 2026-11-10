بطلة التشجير الصينية لـ«البيان»: أحلم بغرس شجرة صداقة في دبي

مسيرة استثنائية وثّقت انتصار الإرادة البشرية على قسوة الطبيعة، نجحت الناشطة البيئية والمزارعة الصينية الرائدة ين يوتشن في تحويل صحراء "مو أوس" بمنطقة منغوليا الداخلية إلى واحات خضراء وغابات خصبة و تشجير4700 هكتار، وهي مساحة تعادل نحو 14 ضعف مساحة حديقة سنترال بارك في نيويورك.

وجاءت هذه الجهود ضمن تحول بيئي أوسع شهدته منطقة ووشن، حيث تشير التقارير الرسمية الصينية إلى تقلص الأراضي المتضررة من الرمال بنحو 80%، نتيجة برامج مكافحة التصحر والتشجير التي نُفذت على مدار سنوات.

وفي حوار خاص مع «البيان»، أكدت ين يوتشن أن تجربتها الرائدة في مكافحة التصحر عمّقت إيمانها بأهمية تبادل الخبرات الدولية لمواجهة التحديات البيئية المماثلة في المناطق الجافة، مشيدة بالنهضة التنموية المستدامة التي تقودها دولة الإمارات ودبي، وقدرتهما الفريدة على تطويع البيئة الصحراوية وإنجاز مشاريع خضراء عملاقة أصبحت محط أنظار العالم.

وأعربت ين عن بالغ تطلّعها لزيارة دبي، والمشاركة في فعاليات بيئية وإنسانية تكرس ثقافة التشجير، وتنقل رسائل صون البيئة ومواجهة التغير المناخي إلى الأجيال القادمة، مؤكدة أن نجاحاتها انطلقت من إيمان عميق بقوة المبادرات الفردية وتكاتف المجتمعات.

على مدار أربعة عقود من العمل الدؤوب الذي بدأ عام 1986 بمبادرة فردية و600 شتلة فقط، طورت ين وزوجها طريقة مبتكرة ومحلية لصد زحف الرمال قبل زراعة الأشجار، وذلك عبر استخدام القش والأعشاب الجافة لتشكيل شبكات مربعة على الكثبان الرملية (تشبه أسوار الحماية) لتقليل سرعة الرياح وتثبيت التربة ريثما تترسخ جذور الشتلات.

تلقت ين يوتشن دعماً مالياً قدره 5000 دولار قُدم لها كمنحة ومساهمة من المتبرع والناشط الأمريكي رونالد ساكولسكي؛ وهو الدعم الذي حرصت ين على توجيهه كاملاً لخدمة مشروعات التشجير وتوسيع رقعة المساحات الخضراء، متخذةً من هذا التعاون رمزا لصداقة شعوب العالم في مواجهة التحديات البيئية.

وختمت حديثها بالتأكيد على رمزية الروابط الإنسانية والبيئية، قائلة: «بعد أن زرعت مع الصديق رونالد ساكولسكي شجرة صداقة جديدة خلال زيارته الأخيرة للصين، أحلم اليوم بتكرار هذه اللحظة الملهمة على أرض الإمارات، فدبي تلهمنا جميعاً.. وأتوق لزرع شجرة صداقة على أرضها».

هذا النضال البيئي الفريد أهلها لنيل تقدير عالمي واسع، تكلل باختيارها من قِبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ضمن أبرز 100 امرأة بطلة في النظم الغذائية والتنمية الريفية، فضلاً عن نيلها لقب "العامل النموذجي الوطني" وترشيحها سابقاً لجائزة نوبل للسلام.