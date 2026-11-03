"طرق دبي" تُنجز أعمال صيانة وإعادة تأهيل طرق رئيسة بطول 20 كم في الإمارة

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات أعمال الصيانة السنوية وإعادة التأهيل على امتداد 20 كم من الطرق السريعة الإسفلتية ضمن الحارات البطيئة. وشملت الأعمال شارع الشيخ محمد بن زايد في الاتجاهين نحو إمارتي أبو ظبي والشارقة، وشارع لهباب، بما في ذلك المسرب الحر للقادمين من العين باتجاه لهباب والمسارب الالتفافية عند تقاطع جبل علي–لهباب، إضافة إلى شارع دبي–العين وشارع الإمارات وشارع الرباط.

ونفّذت الهيئة خطتها السنوية للصيانة الوقائية للطرق الرئيسة والحرة، ضمن جهودها المستمرة لتطوير شبكة الطرق في إمارة دبي وصيانتها، مواكبةً للنمو السكاني والاقتصادي وتعزيزاً لجودة الحياة. وتهدف هذه الجهود إلى الحفاظ على كفاءة الطرق واستدامة قدرتها التشغيلية والتحقُّق من سلامتها الإنشائية، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطرق في الإمارة.

وقال نبيل محمد، مدير إدارة صيانة الطرق والمنشآت في مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات: "تعمل الهيئة وِفق أعلى المعايير العالمية على تقييم حالة الطريق بشكل استباقي، ووضع الخطط اللازمة لجدولة أعمال الصيانة على مدار العام، وذلك باستخدام أحدث تقنيات الليزر والذكاء الاصطناعي في عملية التقييم، التي تتضمن فحصاً شاملاً لشبكة الطرق وتحديد مستوى التلف والتشققات والحفر، والعمل على إزالتها".

وأضاف نبيل: "تستند التحويلات المرورية التي تنفّذها الهيئة خلال فترة أعمال الصيانة إلى دراسات متكاملة وِفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وسلامة مرتادي الطريق، وتدعو الهيئة الجمهور إلى توخّي الحيطة والحذر عند المرور عبر التحويلات المرورية، والاطّلاع على اللوحات الارشادية والالتزام بها، حفاظاً على سلامتهم وسلامة جميع مستخدمي الطرق".