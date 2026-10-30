افتتاح الجسر الأخير ضمن مشروع دوار المركز التجاري في دبي



أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، افتتاح الجسر الأخير ضمن مشروع تطوير دوار المركز التجاري، في خطوة تستهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية ورفع كفاءة شبكة الطرق في أحد أبرز التقاطعات الحيوية بالإمارة، وذلك ضمن مشروع تبلغ تكلفته 696 مليون درهم، ويشمل إنشاء خمسة جسور بطول إجمالي يصل إلى 5 آلاف متر.

وأكدت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أنها تواصل العمل على تطوير شبكة الطرق وتعزيز انسيابية الحركة المرورية في إمارة دبي، مشيرة إلى أن افتتاح الجسر الأخير يسهم في تسهيل التنقل واختصار زمن الرحلات أمام مستخدمي الطرق.

ويعد مشروع تطوير دوار المركز التجاري من المشاريع الاستراتيجية لتطوير شبكة الطرق في دبي، نظراً لموقعه الحيوي على شارع الشيخ زايد، وربطه خمسة شوارع رئيسية، هي شارع الشيخ خليفة بن زايد، وشارع الشيخ راشد، وشارع الثاني من ديسمبر، وشارع قصر زعبيل، وشارع المجلس.

ويتضمن المشروع تحويل الدوار السابق إلى تقاطع سطحي، وإنشاء خمسة جسور تتيح حركة مرورية حرة في اتجاهات متعددة، وتسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للتقاطع، وتقليل متوسط زمن التأخير من 12 دقيقة إلى 90 ثانية، بما ينعكس على حركة أكثر من 500 ألف من السكان والزوار المستفيدين من المشروع.

ويشمل المشروع جسراً بطول ألف متر من المستوى الثاني، يربط شارع الشيخ زايد بشارع الشيخ خليفة بن زايد باتجاه ديرة، بطاقة استيعابية تبلغ 3 آلاف مركبة في الساعة، إلى جانب جسرين يربطان شارع الشيخ راشد بشارع الثاني من ديسمبر بطول إجمالي يبلغ ألفي متر، وبطاقة استيعابية تصل إلى 6 آلاف مركبة في الساعة.

كما يتضمن جسرين يربطان شارع المجلس بشارع الثاني من ديسمبر بطول إجمالي يبلغ ألفي متر، وبطاقة استيعابية تصل إلى نحو 6 آلاف مركبة في الساعة، بما يوفر حركة مرورية أكثر انسيابية بين الشوارع الرئيسية والمناطق المحيطة.

ويخدم المشروع عدداً من المناطق الاقتصادية والتجارية والسكنية المهمة، من بينها مركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، وزعبيل، والسطوة، والكرامة، والجافلية، والمنخول، ويسهم في تسهيل وصول الموظفين والسكان والزوار إلى هذه المناطق، خصوصاً خلال فترات الذروة والفعاليات والمعارض الدولية.

ويرتبط مشروع تطوير دوار المركز التجاري بمشروع تطوير شارع المستقبل، الذي تتواصل أعمال تنفيذه تمهيداً لإنجازه خلال عام 2027، ويتضمن إنشاء جسور وأنفاق بطول إجمالي يبلغ 1500 متر، وتوسعة الشارع من ثلاثة إلى أربعة مسارات في كل اتجاه.

ومن المتوقع أن يسهم مشروع شارع المستقبل في زيادة طاقته الاستيعابية بنسبة 33%، من 9 آلاف إلى 12 ألف مركبة في الساعة، إلى جانب خفض زمن الرحلات وتحسين الربط بين شارع الشيخ زايد والمناطق التجارية والمالية المحيطة.