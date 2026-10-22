"طرق دبي" تطوّر "محبوب" لإنجاز خدمات مترابطة باستخدام الذكاء الاصطناعي المساعد

طوّرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي (محبوب)، نسخة محدّثة من المساعد الافتراضي الخاص بالهيئة، باستخدام الذكاء الاصطناعي المساعد، بهدف تبسيط رحلة المتعامل في إنجاز خدمات الهيئة ضمن تجربة محادثة موحّدة، تمهيداً لإتاحته للجمهور، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة للذكاء الاصطناعي 2030.

قدرة جديدة

يوظّف (محبوب) الذكاء الاصطناعي المساعد لتنسيق وتنفيذ خدمات تتضمن خطوات مترابطة، إضافةً إلى ما يقدمه حالياً من معلومات وخدمات. فبحسب طلب المتعامل، يفعّل النظام مساعدين أذكياء متخصصين لتنسيق الإجراءات المطلوبة وتنفيذها، مثل سداد مخالفات المركبة ثم تجديد تسجيلها، وِفق احتياجات المتعامل.

رحلة وأثر

يستهدف النظام أن يستكمل المتعامل هذه الإجراءات ضمن المحادثة نفسها، وتشمل الرحلة استخدام الهوية الرقمية (UAE PASS) للتحقق، ومنصة سداد دبي للدفع. ويبدأ (محبوب) بنطاق أولي يستهدف خدمات ترخيص المركبات مثل: تجديد ملكية المركبة، وسداد مخالفاتها، وإصدار شهادة براءة ذمة، وتجديد حجز رقم اللوحة. ويدعم النظام اللغتين العربية والإنجليزية، مع ضبط النماذج اللغوية لتلائم السياق المحلي.

ويهدف (محبوب) إلى تقليل التنقل بين الصفحات والقنوات وعدد الخطوات، التي يمر بها المتعامل، ومن المتوقع أن يسهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمة. كما يجري التطوير وِفق إجراءات الحوكمة والأمن السيبراني المعمول بها في الهيئة.

ويعكس هذا التطوير توجّه الهيئة نحو خدمات رقمية رائدة تتمحور حول احتياجات المتعاملين، وتعزيز مكانة إمارة دبي لتكون رائدة عالمياً في الخدمات الحكومية الذكية الموثوقة.