مكتوم بن محمد: الإمارات وسنغافورة نموذجان عالميان لاقتصاد لا تحدّ الجغرافيا نموّه





أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة تمثلان نموذجين عالميين لاقتصاد لا تحدّ الجغرافيا نموّه، ولا توقف الحدود طموحه، مشيراً سموّه إلى أن دبي وسنغافورة تلتقيان في فلسفة النجاح وحرية الاقتصاد، والقدرة الفذّة على خلق الفرص وتحقيق النجاحات والإنجازات.

وكان سموه استقبل اليوم، معالي لورانس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، وناقش معه سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية العالمية.

وقال سموه في تدوينة لسموه على منصة التواصل الاجتماعي "X": «تعد دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة نموذجين عالميين لاقتصاد لا تحدّ الجغرافيا نموّه، ولا توقف طموحه الحدود، كما تلتقي دبي وسنغافورة في فلسفة النجاح وحرية الاقتصاد، والقدرة الفذّة على خلق الفرص وتحقيق النجاحات والإنجازات».

وأضاف سموه: «رحّبنا اليوم بمعالي لورانس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، وناقشنا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية العالمية، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار والتجارة وتبادل المعرفة والخبرات، وعبر علاقاتنا الراسخة سنحقّق المزيد من النجاحات التي تخدم مستقبل بلدينا وشعبينا الصديقين».