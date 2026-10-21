«رسالة إلى أبناء الخليج».. تاريخ نابض بالمحبة وجغرافيا تتسع بالانتماء

في رسالة استثنائية تتوشح بالحكمة والوفاء، ويختلط فيها دفء الذاكرة بصلابة الرؤية، يوجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كلماته إلى أبناء الخليج، لا بوصفها عبارات تُقال وتمضي، وإنما باعتبارها تأملاً في معنى الانتماء، وقراءة في جذور المكان، واستشرافاً لما يمكن أن يصير إليه المستقبل حين تتآلف الإرادات وتلتقي القلوب.

ومنذ السطور الأولى، تبدو الرسالة كأنها تفتح نافذة واسعة على الخليج، لتجاوز مجرد رؤية حدوده المرسومة على الخرائط، وتستعيد صورته الأعمق بوصفه خليجاً صنعته حركة الإنسان قبل حركة السياسة، ونسجت علاقاته صلات القربى والجوار والمصير المشترك، قبل أن تأتي الحدود لتحدد ملامح الدول. إنها نظرة تعيد الإنسان إلى مركز الحكاية، وتمنح التاريخ المشترك مكانته كذاكرة تحفظ للانتماء جذوره، وللوحدة معناها.

في هذا النص، يبدو الخليج أكبر من كونه مساحة تتجاور فيها دول؛ إنه نسيج حي تتداخل خيوطه وتتعدد ألوانه، بينما يظل النسيج واحداً؛ ولذلك يستهل سموه رسالته بتأمل عميق في مفاهيم المواطنة والانتماء، مؤكداً أن الأوطان لا تُبنى بالجغرافيا وحدها، ولا تختصرها خطوط الحدود، بل تقوم كذلك على تاريخ مشترك، ودم مستفيض، وأنساب قرابة، ومصالح تتكامل وتتشابك.

ذلك أن الجغرافيا، مهما رسمت من خطوط، لا تستطيع أن تمحو ذاكرة المكان، ولا أن تفصل ما وصلته الحياة طويلاً. فهناك دائماً ما هو أعمق من الخرائط:

حكايات الآباء والأجداد، طرق القوافل، الموانئ، البحر، الصحراء، مجالس الناس، وتشابه العادات، وتجاور الأحلام. ومن هنا، يبدو الانتماء في رسالة سموه فعلاً متجذراً في الذاكرة، لا حالة عابرة تفرضها الظروف أو تصنعها اللحظة.

قلوب متآلفة

وفي مواجهة الأصوات والمنصات التي تحاول إذكاء الفتن، تأتي الرسالة حاسمة في تأكيدها أن ما يجمع أبناء الخليج أرسخ من أن تهزه العواصف العابرة. فالموروث المشترك، والجوار، والإنسانية، والتاريخ الذي تداخلت فيه المصائر، كلها روابط لا تستطيع حسابات الإعلام الضيقة أو الأجندات العابرة أن تفكك عراها.

ولعل أكثر ما يمنح هذه الفكرة قوتها الإنسانية تلك الصورة التي يختصر فيها سموه تاريخاً كاملاً من التقارب بقوله: «تلاقت في الخليج القلوب قبل الحدود، وتعانقت فيه الأنساب قبل الأوطان، وازدهرت فيه المحبة قبل التنمية».

ففي هذه العبارة تنقلب المعادلة المعتادة؛ فالحدود هنا ليست بداية العلاقة، بل تأتي متأخرة عنها، بينما يسبقها الإنسان، وتسبقها المحبة، ويسبقها ذلك الشعور الفطري بأن الجار امتداد للجار، وأن ما يجمع الناس أقدم من كل الخطوط التي يمكن أن ترسمها الخرائط.

جذور واحدة

ثم يفتح سموه باباً آخر للتأمل من خلال استعارة بالغة الجمال، حين يشبه الخليج العربي بـ«الشجرة العظيمة»؛ شجرة تتعدد أغصانها، لكن جذورها واحدة، وماؤها واحد، ومصيرها واحد. وفي هذه الصورة تختصر الرسالة فلسفة كاملة في الوحدة؛ فالشجرة لا تصبح شجرة لأنها تملك غصناً واحداً، بل لأنها قادرة على احتضان أغصان متعددة تحت جذع واحد.

إن اختلاف الأغصان، في هذه الصورة، ليس نقصاً في الشجرة، وإنما دليل على حيويتها. وتنوع الثمار ليس خروجاً على الأصل، وإنما تعبير عن غناه. وهكذا يصبح التنوع الخليجي جزءاً من قوة المنظومة، لا سبباً لتفككها؛ فلكل دولة تجربتها وخصوصيتها ومسارها، لكن خلف هذا التعدد جذور مشتركة لا تنقطع.

بحر واحد

وتكتمل الصورة باستحضار رمزية الأنهار المختلفة التي تصب في بحر واحد. فالأنهار، وهي تشق طريقها في الأرض، لا تفقد أسماءها ولا ملامحها حين تبلغ البحر، بل تحمل معها ماءها وتجربتها ومسارها، ثم تلتقي في فضاء أكبر منها. وعلى هذا النحو، يمكن للتجارب الخليجية المختلفة أن تظل محتفظة بخصوصيتها، وفي الوقت نفسه تسهم في صناعة مساحة أوسع من القوة والفرص والثروة.

إنها ليست دعوة إلى محو الفروق، وإنما إلى اكتشاف ما يمكن أن تصنعه الفروق حين توضع في سياق التكامل. فالبحر لا يسأل النهر عن الطريق الذي جاء منه، ولا يشترط عليه أن يتخلى عن اسمه كي يستقبله؛ يكفي أنه يصل إليه محملاً بمائه. وفي هذه الصورة تتجلى فكرة عصرية لإدارة التنوع، حيث يصبح الاختلاف مادة للتكامل، لا ذريعة للتباعد.

إدارة الاختلاف

ومن هذه الرؤية، ينتقل النص إلى فلسفة أوسع للوحدة والتكامل الإقليمي؛ فلسفة لا تقوم على ذوبان الخصوصيات، ولا على استنساخ تجربة واحدة في تجارب متعددة، وإنما على القدرة على إدارة الاختلافات وتنسيق الجهود.

فالقوة، في هذا التصور، لا تعني أن تتشابه الدول حتى تبدو نسخة واحدة، بل أن تعرف كل دولة ما تملكه، وأن تعرف في الوقت ذاته ما يمكن أن تضيفه إلى محيطها.

ليست الغاية أن تتطابق التجارب، وإنما أن تتجاور وتتفاعل وتتساند. وليست الفكرة أن تتخلى الدول عن خصوصياتها، وإنما أن تجعل من هذه الخصوصيات روافد تصب في مشروع أكبر.

وهنا يتحول التكامل من مفهوم مؤسسي جاف إلى معنى حضاري؛ إذ يصبح التعاون وسيلة لصناعة زخم يتجاوز حدود كل تجربة منفردة، ويمنح مجموع الأجزاء قدرة أكبر على مواجهة عالم سريع التحول، تتسع فيه التحديات بقدر ما تتسع فيه الفرص.

إن إدارة الاختلاف، وفق هذه الرؤية، ليست مجرد مهارة سياسية أو مؤسسية، وإنما هي أيضاً وعي حضاري. فالاختلاف حين يُدار بالحكمة يصبح مصدر غنى، وحين يُترك للأصوات الضيقة يمكن أن يتحول إلى جدار يفصل بين ما كان متصلاً.

ولذلك تبدو الرسالة في عمقها دعوة إلى النظر إلى التنوع باعتباره طاقة كامنة، وإلى التكامل باعتباره الطريق الذي يحول هذه الطاقة إلى قوة مشتركة.

رحلة التحول

وفي خلفية هذه الرؤية، يستعيد النص رحلة الخليج الطويلة؛ رحلة خرج فيها الإنسان من بساطة مجتمعات اعتمدت على صيد اللؤلؤ والموانئ المتواضعة، ليصل إلى حواضر عالمية تتقدم في مجالات الملاحة الدولية والاستثمارات والمراكز العلمية.

إنها رحلة تبدو، للوهلة الأولى، كأنها قفزة هائلة بين زمنين، لكنها في حقيقتها امتداد لإرادة الإنسان الخليجي وقدرته على تحويل التحدي إلى فرصة، والموارد المحدودة إلى آفاق واسعة من البناء.

بناء الإنسان

غير أن قيمة هذه الرحلة لا تتوقف، في الرسالة، عند ما شُيّد من مدن، أو ما تأسس من مؤسسات، أو ما تحقق من ثروة. فالإنجاز الأعمق يظل في الإنسان؛ في بناء قدراته، وفي ترسيخ قيم التعايش والتسامح والإنسانية.

فالثروة يمكن أن تُبنى وتُضاعف، والمدن يمكن أن ترتفع وتتمدد، والمؤسسات يمكن أن تتطور، لكن الإنسان هو الذي يمنح كل ذلك معناه، وهو الذي يحمل التجربة من جيل إلى جيل.

ومن هنا، تتسع دلالة الرسالة لتصبح حديثاً عن المستقبل بقدر ما هي حديث عن الماضي. فالماضي فيها ليس صندوقاً مغلقاً من الذكريات، بل جذور تمد الحاضر بالقوة، والمستقبل ليس صفحة بيضاء منفصلة عما سبق، بل امتداد لمسيرة طويلة ينبغي أن تُستكمل بوعي وثقة.

ولهذا تبدو رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في نهايتها كأنها تجمع خيوطها كلها في معنى واحد: الخليج الذي عرف البحر والصحراء، وعرف اللؤلؤ والموانئ، وعرف البدايات البسيطة والتحولات الكبرى، يملك اليوم ذاكرة غنية وطموحاً واسعاً، وأجيالاً قادرة على حمل الحكاية إلى مدى أبعد.

إنها، في جوهرها، رسالة إلى الوجدان قبل أن تكون إلى العقل؛ بيان للمستقبل وميثاق للمحبة، يضع الانتماء في موضعه الطبيعي شعوراً، ومسؤولية، وذاكرة، ومشروعاً.

فخليج الأمس الذي جمعته طرق البحر والقرابة والجوار، يستطيع أن يواصل بناء خليج الغد من خلال التكامل، واحترام الخصوصيات، وتنسيق الطاقات، والإيمان بأن قوة المكان لا تكمن في تشابه أبنائه، بل في قدرتهم على أن يلتقوا رغم اختلاف تجاربهم.

فخر الانتماء

وفي الصورة الأخيرة التي ترسمها الرسالة، يبدو الخليج كما لو أنه شجرة ضاربة الجذور، تتسع أغصانها في الجهات كلها، أو بحر واسع تصب فيه أنهار متعددة، أو ذاكرة واحدة تتعدد أصواتها من دون أن تفقد لحنها الأصلي.

وهنا تأتي العبارة التي تختصر كل هذه المعاني في كلمات قليلة، لكنها مشحونة بالاعتزاز والدفء: «أنا الخليجي وأفتخر أني خليجي».

عبارة تبدو في ظاهرها بسيطة، لكنها في سياق الرسالة تحمل ثقل تاريخ كامل؛ تاريخ المكان والإنسان، والبحر والصحراء، والآباء والأبناء، والبدايات والطموح. إنها ليست مجرد صيغة للاعتزاز بالهوية، وإنما إعلان عن انتماء يتسع بقدر ما تتسع الذاكرة، ويزداد رسوخاً كلما انفتح على المستقبل.

وهكذا تنتهي الرسالة حيث يبدأ المعنى من جديد: من الإنسان، ومن الجذر، ومن القلب الذي عرف الآخر قبل أن تعرف الخرائط حدودها.

وبين الماضي الذي حفظ الذاكرة، والحاضر الذي صنع التحول، والمستقبل الذي ينتظر مزيداً من الطموح، يبقى الخليج في هذه الرؤية فضاءً واحداً تتعدد فيه الأغصان، وتلتقي فيه الأنهار، وتظل جذوره واحدة؛ اعتزازاً بالانتماء، وإيماناً بأن ما جمعته الحياة طويلاً قادر على أن يظل أقوى من عوارض الزمن.