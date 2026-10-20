مكتوم بن محمد يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي» المصرفية العالمية

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، الاستمرار في نهج عقد الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المصرفية والمالية العالمية الكبرى، وتسخيرها في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات ودبي.

جاء ذلك خلال لقاء سموّه جورج الحديري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي» المصرفية العالمية، حيث بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون في المجالات المالية والمصرفية والاستثمارية.

وقال سموّه، في تدوينة عقب اللقاء: «تربطنا مع هذه المجموعة في دبي علاقة تاريخيّة تمتد لعقود طويلة، عمل فيها البنك التابع للمجموعة على دعم نمو قطاع الخدمات المالية والمصرفية».

وأضاف سموّه: «تبقى شراكاتنا راسخة، ونهجنا ثابت، ورؤيتنا واضحة، وخطواتنا جريئة نحو مستقبل إماراتي مزدهر بإذن الله».