قاعدة بيانات لحصر أصحاب الهمم في دبي

كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي، خلال مشاركتها في معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، عن مشروع قاعدة بيانات أصحاب الهمم الموحدة، الهادف إلى بناء منظومة متكاملة لحصر البيانات وتوحيدها وتصنيف الحالات وفق المعايير الوطنية المعتمدة، بما يدعم التخطيط للخدمات وتحديد الاحتياجات الفعلية لهذه الفئة في الإمارة.

وتضم المنظومة 22 ألف حالة مؤكدة مشخصة، وأكثر من 4 آلاف منشأة صحية يشملها تعميم التقرير الطبي الموحد، و186 مختصاً مؤهلاً للتشخيص في مراكز أصحاب الهمم، بما يعزز تكامل المعلومات وموثوقيتها، ويدعم تطوير السياسات والبرامج الموجهة لأصحاب الهمم. كما تتيح القاعدة إعداد تقارير وتحليلات تساعد على تحديد الأولويات، ودعم القرارات الاستباقية.

وأكدت الدكتورة شيخة المنصوري، مدير إدارة أصحاب الهمم بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن الهيئة تعمل على تطوير مشروع متكامل لحصر بيانات أصحاب الهمم على مستوى الإمارة، من خلال بناء منظومة موحدة للبيانات وتصنيفها، بما يعزز تكامل المعلومات المتعلقة بهذه الفئة. وفي ما يتعلق بأعداد المسجلين لدى الهيئة، أوضحت المنصوري أن عدد المسجلين في بطاقة «سند» يبلغ نحو 15 ألفاً و400 شخص.